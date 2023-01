Da giovedì via alle iscrizioni per la scuola dell'infanzia comunale

TERMOLI. L’assessore alle Politiche Sociali e scolastiche Silvana Ciciola comunica che da domani, 19 gennaio 2023, potranno essere presentate le iscrizioni per la scuola dell’infanzia comunale “Madonna delle Grazie” per l’anno scolastico 2023-2024.

La modulistica (in allegato) può essere scaricata dal sito istituzionale dell’ente all’indirizzo www.comune.termoli.cb.it nella sezione “Avvisi”.

Le domande possono essere consegnate presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Termoli oppure per via telematica all’indirizzo Pec protocollo@pec.comune.termoli.cb.it

La scuola dell’infanzia comunale “Madonna delle Grazie” rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Pnrr Missione 4 “Istruzione e Ricerca” che prevede la demolizione e la ricostruzione dell’intero polo. Pertanto, i bambini ammessi alla scuola dell’infanzia comunale “Madonna delle Grazie” di via Maratona potrebbero essere collocati presso un’altra struttura messa a disposizione per l’accoglienza delle sezioni presenti per il periodo necessario ai lavori.

È possibile presentare la domanda di iscrizione fino al prossimo 20 febbraio 2023.