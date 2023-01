«Meno violenza e più affari», l'analisi sulla mafia di Musacchio al Tg1

TERMOLI. «Matteo Messino Denaro era il capo di una nuova mafia, transnazionale, finanziaria. «Fa da ponte da quella tradizionale che fu guidata da Riina e Provenzano e la nuova mafia, di natura mercatistica e internazionale. Sa come operare nei mercati finanziari e questo aspetto l'ha reso più forte e pericolose dei suoi predecessori». Lo ha affermato ieri sera, nel collegamento con la conduttrice del Tg1, Elisa Anzaldo, Vincenzo Musacchio, criminologo forense e docente di strategie di lotta alla criminalità organizzata transnazionale presso il Riacs di Newark, negli Stati Uniti.

«Per questo, in tanti sono stati suoi sodali. I mercati sono globali, la mafia lo sa e agisce di conseguenza, investendo le sue enormi risorse nell'economia legale, preferendo la corruzione alla violenza, puntando sulla green economy, in Borsa, usando le criptovalute e riciclando il denaro sporco. Utilizza i paradisi fiscali e gli Stati che hanno ancora il segreto bancario. Opera anche nei settori tradizionali, come sanità, turismo, grande distribuzione e appalti, intercetta aiuti economici in modo legale attraverso le imprese pulite e prestanome insospettabili. Le nuove mafie sanno dove e come muoversi nei mercati mondiali perché hanno al loro servizio i migliori professionisti del settore, per questo sono ancora più pericolose», ha ribadito Musacchio.

Al professor Musacchio abbiamo rivolto anche noi delle domande.

Qual è la portata dell'operazione condotta dal Ros con l'arresto del capomafia Matteo Messina Denaro?

«Per quanto mi riguarda ritengo sia un punto di partenza dal quale ripartire per impostare la nuova lotta alle mafie. Del resto, mi pare che lo stesso procuratore di Palermo De Lucia abbia affermato che si farebbe un grosso errore pensare che la mafia sia stata sconfitta. Sicuramente il boss ha avuto importanti coperture. Lo Stato avrà conseguito una vittoria piena soltanto quando farà luce sul come e sul perché sia stata possibile una latitanza così lunga, nonostante - sia chiaro - l’impegno massimo della magistratura e delle forze dell’ordine. Come ho più volte detto in questi anni Messina Denaro era in Sicilia, a Palermo, ed è stato arrestato in una delle cliniche più frequentate della città. Latitanze così lunghe come quelle dei suoi predecessori Riina e Provenzano si spiegano solo se si gode di un regime di protezioni a vari livelli anche istituzionali».

Secondo lei qual è stato realmente il suo ruolo nella tragica stagione stragista che ha insanguinato l'Italia?

«Sicuramente Messina Denaro ha avuto un ruolo primario nelle stragi del 1992 e 1993 a Roma, Firenze e Milano. È stato condannato all'ergastolo per le bombe piazzate tra Centro e Nord Italia. Ha a suo carico decine di ergastoli. Oltre a quelli per le bombe lontane dalla Sicilia, è stato destinatario del carcere a vita per il sequestro e l'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio del pentito rapito da un commando di Cosa Nostra, strangolato e sciolto nell'acido nel 1996 dopo quasi due anni di terribile prigionia. È l'ultimo dei Corleonesi».

Qual è stata l'evoluzione della mafia in questi trent’anni?

«I nuovi mafiosi sono proiettati verso ambiti mercatistici e contaminano l’economia legale con il monopolio d’interi settori, da quello sanitario, a quello edilizio e immobiliare o delle concessioni di appalti e opere pubbliche. La loro caratteristica peculiare è la transnazionalità utilizzata come strategia espansionistica finalizzata innanzitutto a riciclare e reimpiegare i capitali illeciti, utilizzando tecniche di occultamento sempre più artefatte, frutto principalmente del traffico internazionale di stupefacenti. Le nuove generazioni di mafiosi hanno scelto la loro strada: “Meno violenza e più affari”. Questa nuova direzione non è stata ancora compresa a fondo e accendere una luce per una riflessione su questo problema sarebbe molto importante soprattutto nel percorso di lotta a queste nuove mafie che personalmente ritengo molto più pericolose di quelle degli anni Novanta».

Cosa accadrà ora nella struttura e nella rete di Cosa Nostra?

«Le cosche si riorganizzeranno e la cupola sarà riformata con il suo nuovo capo. Uno dei possibili candidati potrebbe essere Giovanni Motisi il killer del commissario Beppe Montana. È inserito nella lista dei criminali più ricercati d'Europa. Sicario di fiducia di Totò Riina, secondo le dichiarazioni di Calogero Ganci, collaboratore di giustizia, era presente in Cosa Nostra nel momento in cui si era discusso di assassinare il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Vicino a Bernardo Provenzano e allo stesso Messina Denaro. Cosa Nostra, benché oggi duramente colpita, resta ancora molto pervasiva. Le ultime indagini della DDA di Palermo hanno dato conferma di rapporti tra Cosa Nostra e gli “scappati” o “americani”, in altre parole i perdenti della guerra di mafia contro i corleonesi. Molti di loro, tornati a Palermo, hanno recuperato l’antico potere mafioso, forti anche degli storici rapporti con i boss d’oltreoceano, stringendo addirittura accordi con l’ala corleonese. Vedremo presto cosa accadrà».

C'è polemica su legge Cartabia e uso delle intercettazioni, qual è la sua opinione a riguardo?

«Mi preme sottolineare che le intercettazioni hanno svolto e svolgono un ruolo importantissimo per il contrasto alla criminalità organizzata. Gli inquirenti palermitani hanno confermato che senza le intercettazioni non si sarebbero potute fare le indagini che hanno portato all’arresto di Messina Denaro. Per cui ritengo che il sistema delle intercettazioni per i delitti di mafia e di terrorismo sia intoccabile. Sulla legge Cartabia ci sono parti condivisibili e parti da modificare ma ripeto la materia della legislazione antimafia non va toccata depotenziandola ma rafforzandola e adeguandola alla pervasività delle nuove mafie. Credo che si debbano affinare tutto gli strumenti di lotta contro le nuove mafie. In questo momento non serve alcun cedimento».

Quali segreti verranno svelati ora?

«Matteo Messina Denaro è l’unico boss rimasto in libertà a conoscere i segreti delle stragi e della trattativa Stato-mafia. Non collaborerà. Credo tuttavia che tutti quei servitori dello Stato che hanno sacrificato la propria vita alla lotta contro la mafia saranno rispettati quando consegneremo alla giustizia non solo l’ultimo boss stragista di “Cosa Nostra” ma anche i mandanti di quegli omicidi e di quelle stragi».