Accoglienza dei rifugiati: bando per 114 posti da gestire tra Termoli, Larino e Ururi

TERMOLI. Accoglienza rifugiati, impegno finanziario con copertura ministeriale da quasi 1,8 milioni di euro l’anno e atti di gara pronti. Sono 19 le strutture alloggiative contenute nel progetto Sai (ex Sprar) a Termoli e nel basso Molise. Sono dodici nella città adriatica, quattro a Larino e 3 a Ururi, tranne il centro sociale nella località arbereshe, tutti appartamenti. Il totale dei posti a disposizione è 114. Venticinque, invece, sono le persone coinvolte, tra operatori sociali, docenti, assistenti sociali, educatrici, mediatori culturali, psicologo e impiegati. Il piano della cosiddetta “Accoglienza Integrata” prevede interventi materiali di base (vitto e alloggio), contestualmente a servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla (ri)conquista dell’autonomia individuale dei beneficiari. Dovranno essere attivati una serie di servizi minimi per garantire l’accoglienza integrata così individuati: accoglienza materiale, mediazione linguistico-culturale, orientamento e accesso ai servizi del territorio, formazione e riqualificazione professionale, orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo, orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo, orientamento e orientamento all’inserimento sociale, orientamento e accompagnamento legale, tutela psico socio-sanitaria come specificato nell’offerta tecnica presentata da parte della futura affidataria. Il Sistema di accoglienza e integrazione Sai è costituito dalla rete degli enti locali che, per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata, accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo.

A livello territoriale gli Enti Locali, con il supporto delle realtà del terzo settore, garantiscono interventi di accoglienza integrata che, oltre ad assicurare servizi di vitto e alloggio, prevedono in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socioeconomico. Il Comune di Termoli è titolare del Progetto Sai (Ex Siproimi) unitamente ai Comuni di Larino e Ururi (quali enti aderenti), si occupano di problematiche relative all’accoglienza e all’inclusione di titolari di protezione internazionale, ormai dal primo gennaio 2011. Il valore presunto dell’appalto è pari a 5.321.250 euro. Il criterio di selezione delle offerte è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 7 del Codice dei Contratti sulla base del miglior rapporto della qualità dell’offerta in relazione agli elementi ed I criteri fissati nel Capitolato speciale e nel disciplinare di gara. L’offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 6 marzo 2023.