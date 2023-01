Sentenze a raffica su Rio Vivo, lo snodo della legge del 2017

TERMOLI. Sono diventate quattro le sentenze dei giudici di Cassazione che hanno annullato provvedimenti di Appello emessi dal Tribunale di Campobasso che davano torto ai residenti del quartiere di Rio Vivo-Marinelle.

È cambiato il vento, dunque, sulla vicenda demaniale, che per decenni ha tenuto sotto scacco famiglie e attività nella periferia Sud della città. Pronunce che richiamano una normativa che si è fatta strada tra il 2004 e il 2017, ora "blindata" dalla Giurisprudenza.

Le sentenze di Cassazione pubblicate nella terza settimana di gennaio costituiscono un risultato storico per la comunità di Rio Vivo-Marinelle.

Per illustrare il percorso legislativo compiuto negli anni scorsi, riconosciuto dai giudici della seconda sezione civile della Suprema Corte, l’avvocato Laura Venittelli, promotrice in Parlamento del provvedimento approvato nel 2017, che delimitava la fascia demaniale marittima compresa nel territorio dei comuni di Campomarino, Termoli e San Salvo, si convoca una conferenza stampa per domani, sabato 21 gennaio, alle 10, nello studio legale di via Mario Pagano 44.