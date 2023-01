Occupazioni "abusive" del suolo pubblico

TERMOLI. Tra via del Molinello e via Sardegna, immagini scattate stamani. Un posto per venditore ambulante lasciato “in custodia” con attrezzature che dovrebbero essere spostate dopo alcune ore ogni giorno e che invece restano nottetempo a “marcare” la postazione, coi rifiuti lasciati in strada.

Non è una bella cartolina quella che viene così dipinta dinanzi all’ingresso dell’Asrem.

Purtroppo, focolaio di degrado simile anche ad altri luoghi della città adriatica.

Sembra quasi si voglia ribadire: «Questo posto è mio e guai a chi lo tocca», ma il regolamento sull’occupazione del suolo pubblico per gli ambulanti dice cose diverse.

