Sessione "di bilancio" al centro del primo Consiglio del 2023

In aula

In aula ven 20 gennaio 2023

TERMOLI. Prima seduta dell'anno del Consiglio comunale, quella convocata dal presidente Annibale Ciarniello per venerdì prossimo, 27 gennaio, alle 18 (sabato 28 alle 19 l'eventuale seconda battuta).

Assemblea ordinaria che tratterà quattro adempimenti, nella cosiddetta sessione di bilancio: approvazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno di imposta 2023; programma biennale degli acquisti di beni e servizi (annualità 2023/2024); documento unico di programmazione (dup) 2023/2025 (art. 170, c. 1 d. Lgs. N. 267/2000) e bilancio di previsione finanziario 2023-2025.