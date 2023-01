Boccata d'ossigeno: in arrivo i rimborsi sui testi scolastici

TERMOLI. In arrivo la boccata di ossigeno alle famiglie che hanno chiesto di accedere ai fondi per i rimborsi parziali o totali dei testi scolastici per gli alunni della scuola secondaria di primpo grado e secondaria di secondo grado.

Il Comune di Termoli ha provveduto all’acquisizione delle domande per l’anno scolastico 2022/23 e lo scorso 15 dicembre è stato approvato il Piano di riparto dei Libri di Testo, definito l’importo di euro 113.570 in favore del Comune di Termoli.

Le famiglie che sono inserite nella graduatoria dei beneficiari potranno dunque riscotere i contributi nei prossimi giorni.