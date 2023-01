Innovazione all’Istituto Majorana: si avvia il "Percorso Oxford"

TERMOLI. Il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate dell’Istituto Majorana, diretto dalla professoressa Maria Maddalena Chimisso, arricchisce il proprio curriculo, implementando, per l’anno scolastico 2023-2024, l’innovativo e unico sul territorio Percorso Oxford.

Nato sulla base del Liceo Scientifico tradizionale, il Lssa ne ha innovato gli insegnamenti per adattarsi ai dettami di una società in costante evoluzione. Di per sé votato ad un forte approccio scientifico-matematico, grazie a strutture e ricche strumentazioni, il metodo sperimentale e la didattica laboratoriale sono parte essenziale del modello educativo dell’Istituto termolese.

Per sua natura, questo indirizzo fornisce un multiforme approfondimento culturale che consente un agevole accesso al mondo universitario ma anche quegli strumenti informatici e tecnico-laboratoriali (mancanti nel percorso tradizionale).

In questa realtà fortemente innovativa si innesta, per la prima volta, il cosiddetto Percorso Oxford nato da una partnership che l’Istituto ha siglato con la Oxford University Press. La curvatura linguistica, con potenziamento dell’insegnamento della lingua inglese, specialmente al primo biennio, scaturisce, appunto, dalla non più demandabile necessità di approcciare all’insegnamento della lingua straniera in maniera diversa, dinamica e performante.

La partnership consente al liceo di diventare una "Oxford School" con tutte le particolarità che la caratterizzano.

L'obiettivo di questo percorso è quello di erogare un insegnamento della lingua inglese certificata e certificabile già in orario mattutino e non solo in orario extracurriculare, avvalendosi di un approccio laboratoriale, di testi impostati in maniera speciale, finalizzata appunto a ottenere facilmente i livelli di certificazione previsti dal CEFR (quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue).

In particolar modo è prevista al biennio una quarta ora di inglese a settimana, esattamente come avviene nei licei linguistici, senza alcun aggravio economico per le famiglie, per creare, fin da subito, una migliore fluenza ed una efficace padronanza della lingua. Nello specifico Oxford Space di Istituto, in seguito, si terranno le prove di certificazione, che saranno "computer based" e personalizzate.

Le certificazioni a fine segmento, riconosciute a livello internazionale, non sono però obbligatorie. Se uno studente non volesse avvalersene immediatamente, ha facoltà di rimandarle, intanto, però, avrà acquisito delle competenze linguistiche formidabili che, sommate a quelle scientifiche, laboratoriali e tecniche, faranno indubbiamente la differenza nel loro curriculum.

L’Istituto, da sempre, dedica particolare attenzione al percorso di approfondimento linguistico, avendo già acquisito in passato lo status di Cambridge Preparation Center per l’alto numero di studenti che conseguono la certificazione B2 a fine quinquennio. Altrettanto apprezzati dagli studenti sono i soggiorni Erasmus mensili o trimestrali gratuiti a Malta che sono diventati, ormai, prassi consolidata. Sempre in quest’ottica, la scuola collabora con vari enti, che si occupano di mobilità giovanile, per garantire agli studenti la possibilità di frequentare il quarto anno di scuola superiore all’estero anche, e soprattutto, avvalendosi di borse di studio. Non da ultimo, il personale del Majorana collabora con la statunitense Commissione Fulbright.

Il nuovo percorso, dunque, si innesta in una realtà già di per sé assai dinamica e competitiva, il cui faro è rappresentato dalla necessità di fornire ai nostri ragazzi quel qualcosa in più, nuove abilità e strumenti, quali appunto le cosiddette competenze chiave europee da sempre perseguite nei nostri curricula.

Sabato 21 gennaio alle ore 16, in occasione dell’Open Day, il team dei docenti illustrerà in dettaglio la nuova proposta educativa.