Impianti di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, focus alla Regione

CAMPOBASSO. Si avvicina la data per conoscere al meglio il progetto sull'idrogeno rinnovabile nel Molise. In questi ultimi giorni sono diverse le Regioni italiane che hanno pubblicato bandi ad hoc su questa che si annuncia come la vera frontiera della transizione ecologica.

Lunedì 23 gennaio, alle 9.30, presso il Parlamentino di Palazzo Vitale, a Campobasso, conferenza stampa avente ad oggetto la presentazione dell'Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali per la realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse. Interverranno il presidente della Regione Donato Toma e l’assessore regionale alle Politiche energetiche Quintino Pallante.

La Giunta regionale aveva deliberato nel febbraio scorso l’adesione alla manifestazione d’interesse del Ministero della Transizione ecologica per la selezione di proposte riguardanti il finanziamento di progetti di investimento finalizzati alla riconversione di aree industriali dismesse da destinare a Centri di produzione e distribuzione di idrogeno, generato, esclusivamente, da fonti di energia rinnovabili.

La dotazione finanziaria era quella prevista per l’attuazione dell’investimento 3.1 “Produzione in aree industriali dismesse” previsto nell’ambito della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La produzione di idrogeno verde è un’iniziativa che mira alla decarbonizzazione degli usi finali di energia nei settori industriali hard-to-abate e dei trasporti, tramite la sostituzione dei combustibili di origine fossile, attualmente impiegati, con combustibili rinnovabili.