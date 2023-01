La storia della linea demaniale di Rio Vivo: «Ecco le ragioni dei residenti»

Vertenza demanio a Rio Vivo: la conferenza stampa di Laura Venittelli

TERMOLI. Una settimana importante, quella che si chiude in queste ore. Lo è stata per i residenti del quartiere di Rio Vivo-Marinelle, che sulla scorta delle sentenze emesse in sequenza dalla seconda sezione civile della Corte di Cassazione, hanno intravisto lo spiraglio in fondo a un tunnel pluri-decennale.

La linea di demarcazione dovrà essere rivista alla luce delle indicazioni normative sottolineate proprio dalla Suprema Corte, che ha annullato le sentenze di Appello che il collegio di Campobasso aveva emesso, prescindendo dalla legge del 2017, che riconosceva a Termoli lo stesso status di Campomarino e San Salvo.

Di questi argomenti, con una puntuale ricostruzione cronologica, degli atti e delle battaglie condotte, ha parlato stamani la stessa Venittelli, in conferenza stampa, nello studio legale di via Mario Pagano, alla presenza di alcuni residenti.

Una vicenda che addirittura risale all'ultima decade del 19esimo secolo, quando il Comune di Termoli riconobbe l'impegno profuso da alcuni abitanti a difesa del territorio, donando dei possedimenti in quella zona costiera. Poi ci fu l'intesa del 1912, che mise fine al contenzioso che l'ente locale affrontò con lo Stato di allora, fino a giungere al 1939, quando ci fu la prima classificazione catastale. Passano circa 30 anni e nel 1970 tornò in auge la questione demaniale, a causa dell'erosione marina. L'inizio della battaglia che ora ha trovato il primo snodo in Cassazione, ma ora l'asticella è quella di realizzare la nuova linea demaniale.

