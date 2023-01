Eolico Offshore Molise: programmate le indagini geofisiche marine

TERMOLI. Nella sezione delle opinioni, il quesito promosso sul progetto dell'eolico offshore Molise vede quasi i due terzi dei lettori esprimersi favorevolmente rispetto alla richiesta della società Maverick srl.

Non è una sorpresa, poiché i temi della transizione ecologica, uniti al quadro dell'incertezza internazionale e ai rincari energetici, muta ovviamente la percezione rispetto ai possibili impatti sulla costa.

Intanto, lo scorso 4 gennaio alla Capitaneria di Porto una richiesta da parte della società Innovation Sea s.r.l. con sede sul Molo Nord-Est del porto di Termoli, mandataria della Maverick. L’istanza ha richiesto l’autorizzazione all’esecuzione, dal 13 al 31 gennaio, di indagini ambientali e rilevamenti geofisici marini propedeutici all’individuazione delle caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche ed eco tossicologiche, finalizzate a valutare l’impatto ambientale nell’area di sviluppo del progetto parco eolico off-shore al largo delle coste della regione Molise.

In merito, la Guardia costiera ha poi disciplinato la zona oggetto delle indagini. «Considerata la necessità di dover assicurare la tutela della pubblica incolumità, la sicurezza della navigazione marittima e la salvaguardia della vita umana in mare; disponendo che saranno eseguite indagini ambientali e rilevamenti geofisici marini propedeutici all’individuazione delle caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche ed eco tossicologiche finalizzate a valutare l’impatto ambientale nell’area di sviluppo del progetto del parco eolico off-shore al largo delle coste della regione Molise, tramite l’impiego di unità navali.

Nel periodo di tempo e nei punti di coordinate geografiche ricadenti in parte entro le 12 miglia dalla costa, lungo i quali verranno eseguite le indagini ambientali e i rilevamenti geofisici, come meglio si evince dall’allegato stralcio planimetrico che costituisce parte integrante del presente provvedimento: la navigazione deve svolgersi con la massima cautela prestando attenzione all’attività svolta.

Pertanto, tutte le unità in transito devono adottare un idoneo servizio di vedetta e prestare la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dalle unità che avranno issata la Bandiera Delta del Codice Internazionale dei Segnali Marittimi (navi con manovrabilità limitata), manovrando con cautela, mantenendosi a distanza di sicurezza e procedendo a lento moto e, in ogni caso, a velocità tale da non arrecare danno o costituire pericolo».

