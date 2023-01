Braccio di ferro sui balneari e la spiaggia di Termoli in copertina

TERMOLI. Mareggiate in cronaca e moto ondoso in politica, non c’è tregua per la categoria dei balneari, che sono alle prese con emergenze e questioni ataviche.

C’erano molte aspettative inerenti alla discussione del cosiddetto decreto milleproroghe, pare non trovi il favore di Fratelli d’Italia, che non ha inserito questa istanza tra gli emendamenti al Milleproroghe segnalati dal proprio gruppo al Senato quello che mirava ad eliminare il termine del 31 dicembre 2023 per la validità delle concessioni balneari prorogandole senza una fine certa.

Quindici quelli segnalati, sui 1.200 e non c’è quello sulle concessioni demaniali marittime, che mirava a congelare la data di scadenza dei titoli concessori, a firma di Lavinia Mennuni.

Poi c’è un altro emendamento, proposta Fi-Lega, firmata da Licia Ronzulli, Maurizio Gasparri, Gianmarco Centinaio e Roberto Marti che fa slittare la proroga di due anni, al 31 dicembre 2025, ma mantiene un termine. Gli stessi Centinaio e Marti hanno presentato un altro emendamento che istituisce un tavolo tecnico presso il Ministero delle Infrastrutture per varare la riforma, in attesa della quale rimangono valide le concessioni, senza un termine perentorio: proprio come prevede l'emendamento Mennuni.

Intanto, nella pagina politica nazionale, il portale dell'Ansa ha scelto proprio la spiaggia di Termoli (foto d'archivio dell'agenzia di stampa) per trattare l'argomento.