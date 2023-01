«La rateizzazione dei debiti non costa nulla, il Molise nel solco della Sicilia»

TERMOLI. Milleproroghe, emendamenti e debiti della sanità. Il presidente della Giunta regionale del Molise, Donato Toma, a margine della conferenza stampa sul bando per l’idrogeno nelle aree industriali dismesse, ha affrontato anche il “nodo politico” sui debiti della sanità, al centro dell’attualità sull’emendamento proposto dal senatore Claudio Lotito.

«La rateizzazione trentennale il Molise già l’ha avuta. C’è una legge, la legge di ri-accertamento straordinario che prevedeva la rateizzazione trentennale, solo che nel 2015, a parer mio, ci fu un errore di calcolo nei residui da eliminare, per cui ci riappropriamo di quella rateizzazione che non è stata adeguatamente sfruttata da questa regione. La rateizzazione non costa nulla, né allo Stato né al Molise. Consente, però, al Molise di recuperare disavanzo o meglio di appianare il disavanzo con le risorse proprie. Come ha fatto la Sicilia.

A Milano, al Festival delle Regioni, avevo parlato con l’onorevole Schifani e avevamo discusso di questa possibilità.

Lui è riuscito a farselo approvare nella legge di bilancio. Nel caso nostro va in “mille proroghe” l’emendamento perché non presuppone alcun intervento di finanza pubblica. Ed è un atto che abbiamo concordato con il senatore Lotito. Gli ho scritto un emendamento che potesse andare bene per il Molise e lui l’ha fatto proprio.

Se l’emendamento verrà approvato avremmo la possibilità di rateizzare a 10 anni quella cartella fiscale e contributiva che grava sull’Asrem. Azzerare quindi 39 milioni di euro di sanzioni».