Leucemia linfoblastica acuta, scoperte le cause di recidiva

SAN GIOVANNI ROTONDO. Leucemia linfoblastica acuta di tipo T: identificati nuovi meccanismi molecolari causa di recidive, una scoperta che pone le basi per nuovi trattamenti mirati e personalizzati.

È quanto dimostrato nello studio pubblicato sulla rivista americana di ematologia "Blood" e condotto da Patrizio Panelli biologo ricercatore del Laboratorio di Ematopatologia di Casa Sollievo della Sofferenza.

«Questa è una scoperta – ha affermato Vincenzo Giambra, coordinatore del Laboratorio di Ematopatologia – che pone le basi per una maggior possibilità di cura. Inoltre i dati di questo studio potrebbero migliorare i processi di screening per il riconoscimento di malattie recidive in risposta a un trattamento chemioterapico, perché i processi cellulari e molecolari descritti potrebbero essere presenti in altri tipi di tumori ematologici e non».