Cavaliere: “Più risorse finanziarie per gli operai forestali"

CAMPOBASSO. Buone notizie dall’incontro tra l’assessore alle politiche agricole Nicola Cavaliere e le sigle sindacali Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil sulla cantieristica forestale in Molise.

Come già preannunciato lo scorso novembre, Cavaliere ha confermato la copertura finanziaria per i prossimi 5 anni, grazie ai fondi del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Molise e a fondi ministeriali, nello specifico quelli destinati alle aree Snai e alla Strategia Forestale.

“Maggiori risorse finanziarie garantiranno un flusso di cassa costante per gli operai forestali, che da anni svolgono con dedizione e impegno il proprio lavoro su tutto il territorio molisano – ha puntualizzato l’assessore all’agricoltura – La prevenzione dei dissesti idrogeologici, del rischio incendi, la difesa del suolo, della biodiversità, del patrimonio boschivo sono attività essenziali per il Molise e il settore dei lavoratori forestali deve essere tutelato.”

Soddisfatti i rappresentanti delle sigle sindacali intervenute, che hanno condiviso lo sforzo dell’assessorato di aver individuato risorse ministeriali in aggiunta a quelle del PSR al fine di garantire un’attività di medio lungo periodo.

“Ringrazio i Comuni molisani che hanno risposto alla manifestazione di interesse, segnalando le aree da sottoporre ad interventi; questa sinergia ci consentirà di avere pieno controllo del territorio e di programmare il lavoro da svolgere – ha concluso Cavaliere – Inoltre voglio ringraziare la struttura dell’Assessorato all’Agricoltura, quella dell’Arsarp e le sigle sindacali del settore forestale per il prezioso lavoro svolto in questi anni, in un continuo dialogo e scambio utile a porre le basi per i prossimi 5 anni.”.