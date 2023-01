Formare i futuri tecnici per l'energia: la sfida dell'istituto Majorana di Termoli

TERMOLI. Domani 25 gennaio, alle 15.30, presso l’istituto Tecnico settore Tecnologico “E. Majorana” di Termoli, si terrà un incontro aperto alle famiglie e agli studenti che in questi giorni sono chiamati a scegliere l’indirizzo di studi da seguire nella loro carriera scolastica.

Il “Majorana” di Termoli propone ai propri studenti il corso di Energia, nato come articolazione dell’indirizzo di “meccanica, meccatronica ed energia”. Con questo percorso di studi, opportunamente modellato, la scuola tecnica di Termoli vuole rispondere agli attuali e futuri fabbisogni di figure tecniche nel settore energetico. L’obiettivo è di formare tecnici progettisti, installatori e manutentori sia dei moderni impianti termotecnici (impianto elettrico, di riscaldamento, di condizionamento e di produzione di acqua calda sanitaria) sia degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili: fotovoltaico, eolico e geotermico.

Mentre tutto e tutti parlano più che mai di energia e di come produrla, il Majorana risponde con un’offerta formativa attuale e vincente. Ormai le moderne installazioni impiantistiche richiedono tecnici con competenze di tipo 4.0, spesso introvabili. Le future installazioni di parchi eolici off-shore e on-shore, i prossimi insediamenti industriali nel campo dello stoccaggio d’idrogeno e nella costruzione di batterie per autoveicoli elettrici, le attuali e future installazioni di pannelli fotovoltaici sopra le nostre abitazioni, impianti di riscaldamento e raffrescamento che sfruttano il calore del sottosuolo (geotermico) e dispositivi come inverter, plc, accumulatori, sistemi di regolazione automatici, pompe di calore, caldaie a condensazione di ultima generazione richiedono competenze tecniche di alto livello.

La scuola di Termoli si propone di formare i propri studenti del corso di “Energia” con competenze attuali e richieste permettendo loro di proporsi al mondo del lavoro in modo mirato e vincente.