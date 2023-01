La coperta corta del Punto nascita, due medici si sono dimessi

TERMOLI. I destini del Pos 2022-2024 in Molise avvolgono nelle sue spire anche la sorte del Punto nascita di Termoli, che com’è ormai arcinoto dovrebbe trasformarsi in Punto di maternità, salvo miracolosi sviluppi delle interlocuzioni in corso sul tavolo tecnico ministeriale.

Tuttavia, in attesa che la programmazione concertata della sanità commissariata faccia il proprio corso, nelle imminenze della campagna elettorale, peraltro, per il Punto nascita dell’ospedale San Timoteo non c’è tregua.

Da metà aprile avrà anche altri due ginecologi in meno. Ufficiali le dimissioni di un medico e di una dottoressa al reparto di Ginecologia e Ostetricia di viale San Francesco.

Le dimissioni saranno esecutive da metà aprile, trascorsi i tre mesi di preavviso obbligatori, previsti contrattualmente. Vedremo cosa accadrà nel frattempo al Punto nascita.