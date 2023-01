Salvano bagnante con arresto cardiaco a Termoli, encomio a due Vigili urbani di Piacenza

PIACENZA. Un encomio solenne, quello tributato dalla sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi, a due agenti della Polizia municipale, l’assistente capo Manuela Argentieri e l’assistente Francesca Della Pietra, per un soccorso prestato a Termoli, nell’estate scorsa.

«Per il senso del dovere, responsabilità, altruismo ed elevata determinazione, perché pur essendo fuori servizio, in vacanza nella località turistica Termoli, intervenivano prontamente per soccorrere una persona colta da arresto cardiaco mentre si trovava in acqua. Le due agenti intervenivano in acqua trasportando a riva la persona priva di sensi, lo asciugavano ed iniziavano le operazioni di rianimazione cardiopolmonare poiché il defibrillatore, reperito sul posto indicava di procedere con “massaggio cardiaco energico”.

Dopo tre fasi di rianimazione il signor Tiziano questo il nome della persona soccorsa, riprendeva i sensi e veniva trasportato all’ospedale per essere dimesso dopo alcuni giorni». Fatti accaduti a Termoli il 2 giugno 2022.