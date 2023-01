Eolico offshore, incontro col biologo marino Silvio Greco

TERMOLI. La Fonte, la Don Milani, Slow food, AIAB, Coldiretti, CIA, Federcopesca e altri portatori di interessi diffusi organizzano un incontro pubblico con il professor Silvio Greco, biologo marino, per illustrare le ragioni importanti che ci portano a sostenere la realizzazione di un parco eolico offshore, diverso da quello di cui si discute nelle ultime settimane.

L’incontro si terrà a Termoli nel pomeriggio di venerdì 10 febbraio - tra le 16 e le 18,30 presso la sala consiliare - e sarà utilizzato anche per argomentare ulteriormente le nostre osservazioni critiche al progetto della Maverick. Come abbiamo chiarito lo scorso 9 dicembre, un parco eolico offshore sostenibile e rispettoso dei diritti dei pescatori è una grande opportunità per uno sviluppo sostenibile e inclusivo della nostra regione.

È appena il caso di aggiungere che l’impianto eolico galleggiante da noi proposto deve essere realizzato in alternativa a quei pannelli solari e a quei pali eolici che si prevede di installare sulle terre fertili del Basso Molise. Cosa che è legittimamente e fortemente contestata dalle organizzazioni professionali, a partire dalla Coldiretti e dalla CIA.