Stato di agitazione al Gemelli Molise, "La regione non paga da 4 anni

CAMPOBASSO. Il Gemelli Molise ha annunciato l'immediato stop al pagamento degli stipendi dei dipendenti in quanto - hanno spiegato i vertici - la Regione non ha effettuato ancora i pagamenti per il 2022 e anche per gli anni precedenti. Non appena appresa la notizia i sindacati di categoria hanno proclamato lo stato di agitazione.

«I sindacati indicono lo stato d’agitazione di tutto il personale di Gemelli Molise riservandosi di comunicare successivamente le iniziative di mobilitazione a sostegno dello stato d’agitazione. Si chiede, inoltre, all’illustrissimo Prefetto di esperire il tentativo di conciliazione obbligatorio previsto dalla normativa vigente» chiosano i sindacati di categoria.