Troppo pochi gli anestesisti, da lunedì al San Timoteo solo interventi urgenti

TERMOLI. Torna a farsi insostenibile la situazione dell’organico tra gli anestesisti dell’ospedale San Timoteo.

«A causa dell'insufficiente organico di anestesisti dell'ospedale a Termoli da lunedì 30 gennaio sarà possibile garantire esclusivamente le operazioni di urgenza indifferibile. Tutto il resto verrà trasferito all’ospedale Cardarelli di Campobasso». Numerose comunicazioni precedenti hanno evidenziato la cronica carenza di medici nel reparto di Anestesia e Rianimazione del presidio ospedaliero di Termoli.

«La grave carenza preesistente di personale medico specialista in Anestesia e Rianimazione con la già evidenziata impossibilità a garantire la doppia guardia notturna dal 30 gennaio 2023 diventa insostenibile a causa del provvedimento dell'Ufficio procedimenti disciplinari con il quale è stata disposta la sospensione dal servizio di un dirigente medico per la durata di 6 mesi. Un altro medico è in ferie e ci sono solo 5 anestesisti. La struttura è in grado di garantire soltanto le urgenze chirurgiche.

Pertanto si richiede con massima tempestività l'integrazione dell'organico, affinché si possa riprendere l’attività chirurgica d'elezione ed assolvere sia agli standard operativi e di sicurezza».