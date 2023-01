Definiti i tetti di spesa della sanità privata, ma "serve" il contratto

TERMOLI. Privati accreditati nella sanità molisana, nero su bianco i massimi livelli di spesa del 2023.

La Struttura Commissariale, al fine di definire i livelli massimi di finanziamento per l'acquisto di prestazioni sanitarie, di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale, erogate dagli operatori privati accreditati con il Servizio Sanitario Regionale, per l'anno 2023 si è avvalsa del supporto tecnico del Gruppo di Lavoro “Budget” istituito dalla medesima struttura con atto prot. 74082 del 22 aprile 2022 per la redazione del Programma Operativo 2022 – 2024.

Il Gruppo di Lavoro ha trasmesso la relazione sull’analisi del fabbisogno regionale di prestazioni sanitarie relative all’assistenza specialistica ambulatoriale per gli anni 2021 e 2022, formalizzando alla Struttura Commissariale, per l’anno 2023, un Documento Tecnico contenente la proposta di livelli massimi di finanziamento del Servizio Sanitario regionale, determinati secondo i principi ispiratori della individuazione del fabbisogno regionale di prestazioni di specialistica ambulatoriale e di ricovero ospedaliero sulla base della produzione erogata dalle Strutture pubbliche e private accreditate negli anni 2021/2022, prendendo a riferimento la produzione a favore di pazienti regionali più alta tra le due annualità la ridistribuzione delle risorse finanziarie disponibili in modo da ridefinire l’offerta sanitaria regionale potenziando le prestazioni da erogare anche al fine di ridurre la mobilità passiva di “prossimità”; garanzia delle prestazioni “salvavita” di radioterapia, individuando un budget specifico e differenziato da quello previsto per le altre prestazioni sanitarie, proporzionato al fabbisogno individuato e stimato dall’Agenas per l’anno 2023 nella relazione trasmessa alla Struttura Commissariale; definizione in un unico provvedimento i budget sia per le strutture contrattualizzate dalla Regione che per quelle contrattualizzate dall’Asrem.

Dall’esame della proposta elaborata con il suddetto Documento Tecnico si evince che in relazione ai tetti di spesa per prestazioni di ricovero ospedaliero, al fine della definizione dei livelli massimi di spesa per l’acquisto di prestazioni in regime di ricovero a favore dei pazienti regionali si è tenuto conto della produzione effettuata dalle Strutture sia a diretta gestione regionale che a gestione Asrem nel biennio 2021/2022, prendendo a riferimento la produzione più alta tra le due annualità e si è, pertanto, proceduto ad una rimodulazione degli importi tenendo conto della necessità di soddisfare, in via preventiva, il fabbisogno di salute della popolazione residente, coniugando, altresì, la necessità di decongestionamento dei posti letto delle strutture pubbliche per le discipline a maggior saturazione.

Il valore complessivo del tetto di spesa delle prestazioni acquistate da privato per prestazioni rese in regime di ricovero ospedaliero è stato, pertanto, rimodulato, tenendo presente i seguenti principi incremento dei volumi di spesa destinati all’acquisto di prestazioni in favore di pazienti regionali; “scorporo” degli importi destinati all’acquisto di prestazioni di Chirurgia Ambulatoriale Branca 80 delle due Case di Cura a diretta gestione Asrem precedentemente ricompresi nei tetti di spesa per ricovero ospedaliero, con riconduzione degli stessi nei volumi definiti per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale; individuazione di tetti di spesa distinti per le prestazioni erogate in urgenza tramite trasferimento da Pronto soccorso degli Ospedali regionali per le due Strutture a diretta gestione Regionale – Gemelli spa e IRCCS Neuromed - rispetto a quelli per le altre prestazioni erogate in elezione; differenziazione, come già previsto nella definizione dei tetti di spesa per l’anno 2022, in considerazione del coinvolgimento ad oggi delle predette strutture nelle reti tempo dipendenti, delle quote attribuite, individuando anche l’importo da destinare alla remunerazione di prestazioni erogate in regime di urgenza a pazienti extraregionali provenienti dai pronto soccorso degli ospedali regionali; conferma, in ogni caso, delle scelte di politica sanitaria regionale rivolte a migliorare l’appropriatezza e l’efficienza delle prestazioni che consentono agli erogatori di differenziare, nel rispetto della sicurezza del paziente e degli operatori, le modalità di erogazione delle prestazioni stesse. I nuovi schemi organizzativi, unitamente al progresso scientifico e tecnologico, conducono, infatti, allo sviluppo e all’incremento dell’erogazione delle prestazioni nell’ambito ambulatoriale e a un decremento dell’attività svolta in regime di ricovero da riservare, quest’ultima, ai pazienti “acuti”, cioè con particolari complessità; anche in relazione ai tetti di spesa per prestazioni di specialistica ambulatoriale si è tenuto conto, per la determinazione del budget da destinare a favore dei pazienti regionali, della produzione effettuata dalle Strutture sia a diretta gestione regionale che a gestione Asrem nel biennio 2021/2022, prendendo a riferimento la produzione più alta tra le due annualità.

Inoltre, sulla base di un’analisi del fabbisogno effettuata utilizzando i dati messi a disposizione dal MEF – Sistema TS, al fine di monitorare gli indici di consumo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali georeferenziate sui tre distretti sanitari e per fasce di età, si è proceduto: alla rimodulazione della distribuzione territoriale dell’offerta regionale di prestazioni diagnostiche tenendo conto dei punti di erogazione presenti per ciascuna realtà distrettuale e del bacino di utenza e, conseguentemente, ad un riallineamento, sulla base delle risorse disponibili, dell’offerta nel territorio basso molisano lì dove si registra una elevata mobilità passiva verso le Regioni Abruzzo e Puglia a causa della limitata risposta della Struttura pubblica presente che risente delle note difficoltà di reperimento di dirigenti medici radiologi; analogamente ad un riallineamento dell’utilizzo delle risorse destinate all’acquisto di prestazioni di diagnostica nel territorio del Distretto di Campobasso, traslando le risorse disponibili in favore dei pazienti regionali al fine di un abbattimento delle liste di attesa attualmente presenti a causa della già citata carenza di personale specialistico nelle strutture pubbliche.

La riallocazione delle risorse ha tenuto conto della maggiore produzione effettuata dalle strutture delle branche contrattualizzate rilevata dalla rendicontazione delle prestazioni inviate al Sistema TS prendendo in considerazione anche le maggiori risorse resesi disponibili a causa della comunicazione di cessazione delle attività a partire dall’anno 2023 della Struttura privata accreditata “Nephrocare” erogante prestazioni di dialisi.

Relativamente alle prestazioni di radioterapia si è inteso salvaguardare l’erogazione delle stesse determinando, sulla base della stima del fabbisogno di prestazioni elaborato da Agenas, trasmesso alla Struttura Commissariale in data 5 dicembre 2022, il valore del budget destinato a coprire l’acquisto di prestazioni di radioterapia in favore dei pazienti residenti e non residenti, in deroga al budget stimato e all’applicazione del tetto finanziario previsto dal D.L. 95/2012 (spending review). In particolare, si è ritenuto, cautelativamente, individuare il budget della Gemelli Molise spa previsto per i soli pazienti regionali nell’importo complessivamente indicato da Agenas sebbene la valorizzazione economica del fabbisogno effettuata da Agenas si riferisca al fabbisogno complessivo, includente anche i pazienti molisani in cura presso strutture di altre regioni.

Per quanto concerne l’applicazione delle disposizioni contenute nell’art.11 del Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n.200, non sussistono, al momento, le condizioni economiche (garanzia dell’equilibrio di bilancio) e normative (assenza di accordi di confine) per l’applicazione della deroga a favore degli Irccs comprendendo l’ulteriore spesa di cui all’art.1, comma 496, della legge 20 dicembre 2020, n.178, per la parte non coperta da maggiori finanziamenti da parte dello Stato e si è proposto, pertanto, di determinare l’ulteriore budget assegnabile per l’anno 2023.

Definiti, dunque, i livelli massimi di finanziamento per l’anno 2023 per l’acquisto di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale per complessivi € 100.190.339,00, di cui € 56.644.239,00 per prestazioni regionali e € 43.546.100,00 per prestazioni extraregionali, ivi comprese le prestazioni cosiddette “salvavita”, ossia le prestazioni ambulatoriali di radioterapia, nonché i ricoveri d’urgenza disposti dai pronto soccorsi dei presidi ospedalieri regionali nelle strutture accreditate del Gemelli Molise S.p.a. e dell’IRCSS Neuromed per prestazioni indifferibili non erogabili presso strutture pubbliche regionali.

I limiti di spesa, sia riferiti ai pazienti molisani sia riferiti ai pazienti residenti in altre Regioni italiane e agli stranieri, sono invalicabili e che le prestazioni sanitarie di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale già erogate nel corso dell’anno 2023 da parte dalle Strutture private accreditate che hanno beneficiato della proroga del contratto 2022 concorrono al raggiungimento dei valori di produzione riconoscibili entro i limiti massimi di finanziamento fissati.

Il decreto:

Sono approvati i livelli massimi di finanziamento per l'acquisto di prestazioni sanitarie, di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale e i singoli budget assegnati agli operatori privati accreditati con il Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2023.

I livelli di spesa ed i budget di cui al precedente comma 1, sia riferiti ai pazienti molisani, sia riferiti ai pazienti residenti in altre regioni italiane, sono invalicabili e ricomprendono le prestazioni sanitarie di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale già erogate nel corso dell’anno 2023 dagli erogatori privati in regime di proroga del contratto 2022.

Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento cessa di avere efficacia la proroga dei contratti relativi all’anno 2022 disposta ai sensi dell’art. 7 dei medesimi atti negoziali e, conseguentemente, le eventuali prestazioni erogate successivamente alla data di efficacia del presente decreto non potranno essere remunerate in assenza di sottoscrizione dell’accordo contrattuale.