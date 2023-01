Giornata della memoria: «Il dibattito alimenta la verità»

Per non dimenticare

Per non dimenticare ven 27 gennaio 2023

TERMOLI. La Giornata della Memoria per non dimenticare, per sostenere ancora una volta il dibattito che deve rendere protagoniste le nuove generazioni.

La ricorrenza torna periodica ogni anno, tante le iniziative e molte le considerazioni. Il Comune di Termoli sostiene e patrocina tutti i progetti tesi al ricordo delle vittime della Shoah senza però cercare di cadere nella retorica e nelle ripetizioni.

“Il dibattito – ha detto l’assessore alla Cultura Michele Barile – deve alimentare la verità. Solo così si potrà realmente capire quel che accadde. L’assessorato alla Cultura del nostro Comune è sempre sensibile e sostiene tutte le iniziative che stimolano la riflessione. I campi di concentramento con lo sterminio degli ebrei sono capitoli di storia che tutti devono conoscere.

Purtroppo, non si può tornare indietro. Però è bene capire che l’idea di società che stiamo cercando di promuovere è diametralmente opposta a ciò che si ricorda con la Shoah.

Come Comune di Termoli rilanciamo le tematiche della Giornata della Memoria proprio per ribadire ancora una volta l’inviolabilità dei diritti umani e della persona. Fondamenti su cui far leva per alimentare il dibattito tra i più giovani nella speranza che crescano con saldi principi e nel rispetto reciproco”.