"Spazzini del mare", prende vita il progetto "Sea Cleaners"

TERMOLI. Tutelare il nostro mare si può. Si può grazie al progetto “Pescatori protagonisti nella pulizia del nostro mare”. Un progetto che oggi, venerdì 27 gennaio, tesse le fila per la “Legge Salva Mare” e vede protagonisti i pescatori che diventeranno gli “spazzini del mare”.

Un tavolo tecnico si riunirà questa mattina presso la sala convegni dell’hotel Meridiano per approfondire questo progetto.

L'evento ha lo scopo di presentare ai principali operatori del settore le attività in fase di realizzazione nell'ambito del progetto, la cui finalità è quella di ideare un protocollo operativo in grado di evidenziare le criticità e valutare la fattibilità della raccolta in porto dei rifiuti marini effettuata degli stessi operatori, in previsione di nuovi adeguamenti normativi in merito.

Il settore della pesca è il più minacciato dal problema dei rifiuti marini (marine litter), ma è anche quello che può ricoprire un ruolo da protagonista nella pulizia del nostro mare. Una misura quanto mai necessaria prevista dalla direttiva europea Marine Strategy, ma che in Italia fino a poco tempo fa non era agevolata dalle normative vigenti. Infatti, ad eccezione di una serie di progetti pilota, la pratica di raccolta e conferimento a terra di rifiuti marini, era inibita ai pescatori i quali erano purtroppo costretti a ributtare in mare i rifiuti pescati. La norma “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare”, conosciuta anche come “Legge Salva Mare” è stata approvata in via definitiva solo a maggio 2022. Grazie a questa legge, i rifiuti raccolti accidentalmente dai pescatori verranno equiparati ai rifiuti prodotti dalle navi e il costo dello smaltimento verrà incluso nella tassa comunale di smaltimento rifiuti. Inoltre, il decreto aprirà nuovi scenari volti al riutilizzo del marine litter in un’ottica di economia circolare. Nell’attesa che vengano allestite aree per la raccolta dei rifiuti marini in prossimità degli ormeggi, questo intervento permetterà ai pescatori di diventare dei veri e propri “Spazzini del Mare”, riuscendo a ripristinare aree marine inquinate dai rifiuti marini e contribuendo alla riduzione del fenomeno delle “reti fantasma.” In media, ogni mese un peschereccio italiano raccoglie dai fondali marini un centinaio di chili di spazzatura, per lo più bottiglie e sacchetti di plastica, vetro e copertoni, barattoli di vernice ma anche rifiuti ingombranti che, una volta separati dai prodotti ittici, tornano quasi sempre in mare. I rifiuti pescati accidentalmente, infatti, non possono essere smaltiti a terra perché i porti non sono attrezzati per la gestione degli stessi. La finalità di questo primo incontro divulgativo è quella di presentare ai principali operatori del settore le attività che saranno realizzate nell'ambito del progetto Termoli Sea Cleaners–Progetto FEAMP 1.40 che porterà all’ideazione di un protocollo operativo al fine di evidenziare le criticità e valutare la fattibilità della raccolta in porto dei rifiuti marini effettuata degli stessi operatori del settore, in vista di nuovi adeguamenti normativi in merito.

Il tavolo tecnico apre oggi, venerdì 27 gennaio alle ore 10, presso la sala convegni dell’hotel Meridiano di Termoli.

Saranno presenti Nicola Ferri, Nicola D’Alterio Direttore generale, Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise, Francesco Roberti Sindaco del Comune di Termoli, Donato Toma Presidente della Regione Molise, Costanzo della Porta Senatore della Repubblica Italiana, Sergio Mostacci Comandante della Capitaneria di Porto di Termoli, Ugo Patroni Griffi Presidente Autorità di Sistema Portuale Mare Adriatico Meridionale, Paola Marinucci, Agostino De Fenza, Domenico Guidotti Rappresentanti delle Associazioni Pescatori, Alfonso Cantone Presidente Consiglio di Amministrazione, Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise, Giuseppina Mascilongo, Antonio Terlizzi, Università degli Studi di Trieste, Nicholas Tomeo, Università degli Studi del Molise, Corrado Costa Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), Carla Giansante, John Cenni Germano Simone Nautic One.