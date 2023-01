Basso Molise "terra di parchi eolici", arriva una nuova proposta

GUGLIONESI. Nuovo avviso di avvio del procedimento di autorizzazione unica quello pervenuto in alcuni comuni, come Guglionesi, per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile di tipo eolica nel comune di Guglionesi, in località “Vallone Cupo” composto da 9 aerogeneratori con potenza nominale complessiva pari a 40 MW e relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale a 150 kV mediante collegamento AT ad una stazione RTN di nuova realizzazione 380/150 kV sita nel Comune di Montecilfone, Località “Morge”.

Le nove torri eoliche sono ciascuna di altezza al mozzo di 120,9 m, rotore di 158 m e potenza nominale ciascuno di 4,44 MW per una potenza di impianto di 40 MW comprensivo di viabilità interna. Gli aerogeneratori saranno collegati tra di loro mediante un cavidotto in media tensione interrato che collegherà l’impianto in progetto. L’intervento interessa particelle dei Comuni di Guglionesi, Montecilfone, Montenero di Bisaccia e Palata. L’opera è sottoposta a verifica di assoggettabilità a Via e il proponente ha presentato al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Codice procedura 5087) istanza di valutazione di impatto ambientale.

La ditta ha dato evidenza di non aver la disponibilità dei suoli e di voler dar corso alla procedura del vincolo preordinato all’esproprio di cui al D.P.R. n. 327/2001. Presso l’ufficio Autorizzazioni Impianti di Produzione Energia del Servizio Programmazione Politiche Energetiche della Regione Molise, in Via Sauro, è depositata la documentazione relativa al progetto in questione. L’avviso, recante indicazioni dei fogli e delle particelle interessate all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e delle aree a servitù e da occupare temporaneamente, viene pubblicato per venti giorni consecutivi, all’Albo Pretorio online dei comuni di Guglionesi, Montecilfone, Palata e Montenero di Bisaccia.

La determinazione del probabile valore di mercato degli immobili in questione viene effettuata con procedimento sintetico comparativo. Il criterio della stima per comparazione si basa essenzialmente sulle seguenti fasi: rilevamento di valori di mercato di beni simili al bene in oggetto di stima; individuazione delle variabili che influenzano il valore di mercato; stima dell'influenza delle variabili sul valore di mercato; determinazione del valore di stima. Sono state fatte pertanto delle indagini di mercato; nell'ambito del territorio interessato, intese a reperire i prezzi che normalmente vengono praticati nelle libere contrattazioni di compravendita di terreni con caratteristiche simili a quelli da valutare. Sono stati consultati agenti immobiliari, imprese edili, l'osservatorio del mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio e le pubblicazioni dei valori agricoli medi.

Le valutazioni riportate tengono conto soprattutto di transazioni eseguite nell'area oggetto di studio, tali riferimenti sono ripetutamente confermati da informazioni assunte direttamente presso aziende agricole locali, comparandole con l'aspetto più tecnico costituito dalla peculiarità dei terreni interessati che sono appresso sintetizzate. Centodieci i privati interessati, per indennizzi individuati in 623mila euro.