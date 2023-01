Giorno della memoria: amministratori e imprenditori molisani al Parlamento europeo

Per non dimenticare

BRUXELLES. “Saper riconoscere gli orrori della storia è il primo passo per evitare che accadano di nuovo. Dobbiamo saper mantenere vivo il ricordo di un orrore che ha rappresentato la pagina più buia della storia d’Europa del Novecento”.

Così Aldo Patriciello, europarlamentare e membro del Gruppo Ppe, al termine della cerimonia solenne con cui il Parlamento europeo ha ricordato l’Olocausto degli ebrei avvenuto durante la seconda guerra mondiale.

Alla commemorazione, che ha visto la presenza anche del Presidente dello Stato d’Israele Isaac Herzog, ha assistito anche una delegazione di amministratori e imprenditori molisani presenti a Bruxelles per discutere sull’importanza della partecipazione degli enti locali e delle imprese alle dinamiche europee. “Sono sempre ben felice di poter ospitare qui in Parlamento le delegazioni di amministratori e imprenditori del nostro territorio – ha dichiarato Patriciello. Credo infatti che sia il miglior modo per avvicinare l’Europa ai cittadini e viceversa. Discutere con loro della nuova programmazione europea e delle tante opportunità di sviluppo messe a disposizione dall’Ue è di un’importanza fondamentale per le nostre Regioni e per il sud in generale”.

Poi un pensiero sul momento più importante della giornata, la cerimonia solenne di commemorazione per le vittime dell’Olocausto. “Tutto il processo di integrazione europea – ha spiegato l’eurodeputato azzurro - è nato da questa consapevolezza, cioè dalla promessa che mai più un simile orrore sarebbe accaduto sul continente.

Ecco perché è nostro dovere ricordare. E noi non smetteremo mai di ricordare gli uomini innocenti, le donne, i bambini uccisi nell'Olocausto. Allo stesso tempo – ha concluso Patriciello - dobbiamo ogni giorno raddoppiare gli sforzi per educare e combattere l'antisemitismo, per respingere l'odio e la discriminazione. In ogni sua forma, sempre”.