Antonio Luca Giuliani nuovo comandante della Polizia locale a Guglionesi

GUGLIONESI. Si è insediato il nuovo Comandante della Polizia Locale di Guglionesi. Il dottor Antonio Luca Giuliani, di San Severo, già Comandante a Venosa in provincia di Potenza, precedentemente Ufficiale a Termoli e impegnato da 20 anni nella Polizia Locale, ha spiegato quelli che saranno gli obiettivi e i programmi futuri.

"Indubbiamente sento il peso e l'importanza dell'incarico a Guglionesi, non solo per la complessità e delicatezza del ruolo e delle attività proprie della Polizia Locale, per me non nuovi, ma soprattutto per la necessità di garantire un rapido accrescimento dell'efficienza ed efficacia dei servizi resi dal Corpo di Polizia Locale di Guglionesi, nonché dell'attività di prevenzione, controllo e repressione dei fenomeni di degrado e di comportamento illecito, per un innalzamento del livello di sicurezza e vivibilità della cittadina, obiettivi sui quali il Sindaco, l'assessore al ramo e l'amministrazione tutta hanno investito con l'assunzione di un Comandante, nonché costituenti giusta pretesa di ogni cittadino. Spero di riuscire a dare risposte rapide ai problemi, sicuro di poter contare sulla collaborazione degli Agenti, della struttura comunale e dei guglionesani".

