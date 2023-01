Virgilio e Libero down da 5 giorni: l'azienda rassicura gli utenti, ma pronta una diffida

VASTO. Posta elettronica in panne e disagi per gli utenti. Da cinque giorni i siti web di Virgilio e Libero sono in blackout a causa di un problema dovuto a un aggiornamento del sistema, come si legge in un comunicato di Italiaonline, l'azienda che gestisce tutt'e due i provider di posta elettronica. Sono circa 9 milioni le caselle di posta elettronica aperte sui due servizi, un problema non indifferente per tutti coloro che usano la loro casellqa di poista elettronica per lavoro.

Le società hanno escluso l'attacco hacker affermando di stare lavorando incessantemente da ormai diverse ore per risolvere un problema infrastrutturale inaspettato e imprevisto e che non è dipeso da sistemi sviluppati da Italiaonline.

Giovedì scorso Liberomail aveva dimanato un comunicato in cui sosteneva che "al fine di offrire un servizio sempre migliore e sempre più aggiornato, abbiamo introdotto un’innovativa tecnologia di storage a supporto delle nostre caselle mail, fornita da un vendor esterno, un produttore di tecnologie di storage utilizzato da alcune delle più grandi società al mondo. Purtroppo, un bug del sistema operativo ne ha compromesso il corretto funzionamento e, di conseguenza, quello delle caselle di posta presenti su di esso.

Il vendor sta lavorando incessantemente per la risoluzione del problema, creando un fix per la soluzione della problematica, con il supporto di tutti i nostri team interni. Trattandosi però di un bug a livello di sistema operativo, la soluzione sta richiedendo i tempi tecnici di sviluppo, con l’obiettivo primario di tutelare l’integrità dei dati".

Da ieri, intanto, è tornata operativa solo una parte delle caselle interessate dai disservizi dei giorni scorsi e da Italiaonline hanno assicurato che nelle prossime ore, progressivamente, torneranno tutte pienamente attive. Questo però non ferma l’Associazione Nazionale Consumatori che è pronta ad agire con una diffida nei confronti della società responsabile e successiva class action a tutela di tutti gli utenti.