La protesta silenziosa dei precari Covid lasciati a casa

CAMPOBASSO. Non c'è ancora soluzione per tutti i precari Covid che non sono stati riassorbiti dalla sanità regionale, «Non siamo angeli dimenticati, ci continuano a ripetere, ma di fatto lo siamo».

È questa la frase significativa che rappresenta l'umore degli Oss che durante la pandemia hanno rappresentato assieme a medici e infermieri la prima linea contro il coronavirus.

In sei hanno sfidato il gelo stamani, con la neve ancora a terra, sul corso di Campobasso, indossando di nuovo le tute con cui hanno operato nel corso del periodo più critico vissuto da questo sistema sanitario regionale (e nazionale). Una marcia silenziosa, protesta contro l'assordante mancanza di risposte alle loro istanze.

Il loro disappunto è legato anche al fatto che in altre Regioni si è fatto di più per consentire una stabilizzazione e ancora di più che in Molise si è addirittura legiferato a riguardo, ma la situazione non muta.