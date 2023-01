Il personale sanitario che manca: nel 2023 il target è fare 356 assunzioni

TERMOLI. Carenze nella sanità regionale e nella rete ospedaliera, di questi giorni anche l'ennesima criticità, con la sospensione dell'attività "elettiva" degli anestesisti all'ospedale San Timoteo.

Intanto, l'Asrem ha messo nero su bianco il piano assunzionale, aggiornandolo con gli obiettivi da raggiungere nel biennio 2023-2024.

Se nel 2022 il target era quello di reclutare 734 dipendenti, tra medici, tecnici, specialisti ambulatoriali e personale in genere, nel biennio che si è aperto a gennaio si parla di 356 unità nel 2023 e 61 nel 2024.

Un piano di assunzioni che rispondere alle linee di indirizzo ministeriali del 2018, impartite al fine di assicurare l’ottimale impiego delle risorse pubbliche disponibili e gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e di assicurare, da parte delle amministrazioni destinatarie, il rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Il quadro di riferimento è ancora il vecchio piano operativo 2015-2018.

L’Asrem ha proceduto, in conformità all’Atto aziendale, a predisporre il piano triennale dei fabbisogni anni 2022-2024 procedendo in via istruttoria: ad analisi basate su fabbisogni standard definiti a livello territoriale; ad analisi predittive sulle cessazioni del personale; alla configurazione del piano in osservanza ai vincoli finanziari che incidono sulla quantificazione del fabbisogno.

Il limite di spesa annuale è fissato in 201 milioni di euro. Si è tenuto conto delle esigenze delle singole unità operative anche in considerazione dell’emergenza da Covid-19; dei tempi di attuazione del piano e di includere gli specialisti ambulatoriali.

