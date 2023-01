Sindaci del basso Molise a Roma per la presentazione del progetto "Polis"

TERMOLI. Oggi a Roma Poste Italiane presenta il progetto “Polis–Casa dei Servizi digitali” e per l’occasione ha invitato 7mila sindaci da tutta Italia dei Comuni sotto i 15mila abitanti.

In Molise sono 133 i comuni coinvolti nel progetto di ristrutturazione degli uffici postali per offrire i servizi della Pubblica Amministrazione e migliorarne l’accoglienza, trasformandoli in Sportello Unico digitale di prossimità attivo 24 ore su 24. Il progetto di Poste Italiane vuole favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del digital divide nei piccoli centri. I lavori di ristrutturazione sono già stati avviati negli uffici postali di Macchiagodena e Larino, che saranno i primi in Molise ad essere interessati dal potenziamento dei servizi.

Anche Tavenna oggi viene rappresentata dal sindaco Paolo Cirulli presente a Roma, alla presentazione del progetto di Poste Italiane "Polis Casa dei Servizi digitali".

La presentazione del progetto si terrà coi 7mila sindaci provenienti da tutta Italia dei comuni sotto i 15mila abitanti, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della premier Giorgia Meloni e del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.

