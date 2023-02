«Serve ridisegnare un Molise diverso e oggi è possibile grazie al Pnrr»

CAMPOBASSO. Pnrr nel Molise, questo sconosciuto? Forse non del tutto, ma c’è urgenza di accelerare per l’impiego delle risorse economiche stanziate e soprattutto l’esigenza di farlo nel migliore dei modi, non spendendo denari pubblici purché sia, ma con costrutto.

Di questo si è parlato ieri pomeriggio, a partire dalle ore 15, presso la Scuola Edile del Molise a Campobasso, nell’ambito di un convegno-seminario sull’attuazione del Pnrr in Regione, con riferimenti al quadro complessivo nazionale. A illustrare nel dettaglio lo stato del Piano la segretaria nazionale della Uil, Ivana Veronese, coadiuvata da funzionari nazionali della struttura competente.

Come ribadito nelle interviste curate dalla collega di Teleregione, Valentina Ciarlante, la Uil ritiene che vada avviato anche in Molise un dialogo e un confronto tra istituzioni, anche facendo seguito agli accordi sottoscritti a livello nazionale: uno con il Governo e uno con l’Anci, l’associazione che raggruppa i Comuni, proprio improntati su relazioni continue e volte a creare percorsi virtuosi.

«Serve ridisegnare un Molise diverso e oggi è possibile grazie alla disponibilità di risorse sulle quali mai si era potuto contare in questa misura, il monito della segretaria generale della Uil molisana, Tecla Boccardo.

