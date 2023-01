Neonatologia e pediatria, Asrem cerca nuovi medici

CAMPOBASSO. La cronica carenza in Molise di medici specializzati ha indotto nuovamente l'Azienda sanitaria regionale (Asrem) a rivolgersi a quelli stranieri.

Questa volta l'Avviso per l'assunzione di 7 professionisti a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2023, riguarda la disciplina di Neonatologia-Pediatria, in attesa dei risultati del concorso pubblico indetto per l'assunzione di 9 specialisti.

L'avviso pubblico per soli titoli è "in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un Paese dell'Unione Europea o in Paesi terzi". Il provvedimento del direttore generale Asrem, Oreste Florenzano, a seguito delle note del direttore della Sc Pediatria dell'ospedale Cardarelli di Campobasso con le quali ha richiesto, con urgenza, l'avvio di procedure libero professionali in considerazione della "gravissima criticità di personale medico in dotazione, al fine di evitare l'interruzione di pubblico servizio e a copertura anche dell'emergenza Covid-19". (ANSA).