Cacciatori di micro-plastiche al porto di Termoli

Trash Collec'Thor: come si ripulisce il bacino portuale dalle micro-plastiche

La sensibilità del mondo della marineria termolese verso l’ecosistema blu dell’Adriatico non si esercita solo attraverso il progetto Sea Cleaners, che vede la quasi totalità dei pescherecci aderire alla sperimentazione portata avanti da enti e istituzioni per ripulire il mare dai rifiuti.

In occasione del workshop formativo di venerdì scorso, la presidente dell’associazione Armatori pesca del Molise, Paola Marinucci, ha dato notizia di una ulteriore azione promossa per sottrarre le plastiche in mare, stavolta nel bacino portuale di Termoli.

Dopo anni di ricerca e sviluppo, Poralu Marine ha realizzato il Trash Collec’Thor, lavora senza sosta la sua capienza arriva infatti fino a 100 kg.

Il progetto Termoli Sea Cleaners, invece, permetterà ai pescatori di diventare dei veri e propri “Spazzini del Mare”, riuscendo a ripristinare aree marine inquinate dai rifiuti e contribuendo alla riduzione del fenomeno delle reti fantasma. Le imbarcazioni aderenti all’iniziativa praticano la raccolta dei rifiuti marini sia durante le normali attività di pesca che nel corso di uscite dedicate.

Nelle prime quattro uscite erano stati già 1.150 i chili di spazzatura raccolti in mare.

Un combinato disposto virtuoso, quello su cui si impegnano gli armatori e i pescatori termolesi.

A distanza di sei mesi dall’entrata in vigore della cosiddetta Legge Salva Mare, che reca disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare, si affronta in modo concreto il problema dei rifiuti che si accumulano sui fondali marini, e anche in prossimità degli ormeggi, è una piaga dei nostri tempi.

Rinnovata sensibilità collettiva coinvolge in prima persona anche i nostri pescatori, categoria che soffre più di altre il problema della spazzatura marina e a cui, fino a poco tempo fa, era quasi del tutto inibita l’attività di raccolta dei rifiuti marini. I pescatori sono i protagonisti di un progetto che ci vedrà tutti coinvolti nel fronteggiare tale emergenza.

In vista di nuovi adeguamenti normativi in merito, la strada di un protocollo operativo al fine di evidenziare le criticità e valutare la fattibilità della raccolta in porto dei rifiuti marini effettuata degli stessi operatori del settore, è quella più corretta.

L’obiettivo è quello di far respirare il mare, di renderlo più pulito, per favorire la pesca, ma anche tutte le attività connesse, a beneficio dello stesso porto.