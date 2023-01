Il dibattito sull'eolico offshore si allarga

PETACCIATO. Torna a far discutere l’eolico offshore. Sabato sera incontro nella sala consiliare di Petacciato, promosso dalla vasta cordata civica guidata dalla Casa dei Diritti. Hanno partecipato anche gli amministratori di minoranza e il gruppo "Petacciato Amala", il Sib-Confcommercio Molise e la Rete della Sinistra. Annunciata la richiesta di un incontro in sede ministeriale, anche per sviscerare i contenuti delle osservazioni, che è stato ribadito «Non sono di poco conto».

Messo in rilievo come il Molise non abbia necessità di un fabbisogno così massiccio, ma sono le regioni del Nord a doversene approvvigionare. Così come si è sottolineata anche la possibile conseguenza sulla rotta per le Isole Tremiti, oltre naturalmente all'impatto sul mondo della pesca. Altro passaggio dirimente è quello della autorizzazione di Terna, per l'allaccio al gestore di rete nazionale, che non è stato acquisito, così come il fatto che non occorrano i via libera da parte dei comuni interessati. Invero, anche la stessa Regione Puglia, vista la vicinanza con le Diomedee.

Intervenuti, come detto, associazioni e i comitati del nuovo coordinamento civico, come Termolise Mare, i Discoli del Sinarca e Assonautica Molise.

«Oggi dire sì a quell’impianto così devastante significa cancellare una visione del futuro», l’editto della Venittelli, mentre Vaccaro per i Discoli del Sinarca ha rimarcato che non si è contrari a questo tipo di fonte rinnovabile, ma solo a questo progetto irricevibile: «Da anni il Molise produce un surplus di energia elettrica. Nel 2021 produzione più del doppio rispetto ai consumi totali». Antonio Di Rocco ha acceso il faro sulla crocieristica. «Già da un po’ sul territorio si parla del futuro del porto di Termoli, della volontà concreta di rendere lo scalo termolese un approdo turistico importante, anche con navi da crociera. È scritto nei piani, nei programmi - ha detto Antonio Di Rocco, presidente del Consorzio “TermoliseMare” - chi ha proposto questo impianto non ha tenuto conto per nulla – ha aggiunto Di Rocco - di tutto questo. Un progetto che non serve al Molise».