Open day di successo al liceo di Guglionesi

GUGLIONESI. Ottima affluenza all'Open day organizzato dal liceo di Guglionesi. La dirigente professoressa Patrizia Ancora e alcuni dei docenti dei tre corsi di studio hanno accolto le famiglie della zona desiderose di conoscere la realtà dell’istituto della cittadina bassomolisana che, nel corso degli ultimi anni, ha visto aumentare in maniera significativa il numero degli iscritti arrivando a più di 400 studenti e sopravvivendo alla crisi demografica in atto in tutta la regione. Nella giornata di venerdì sono stati illustrati in maniera dettagliata i piani di studio dei tre indirizzi: il Liceo delle Scienze Umane, il Liceo Ecomomico sociale e il Liceo Linguistico. La dirigente ha presentato, inoltre, i numerosi progetti extracurricolari offerti dalla scuola che non solo arricchiscono il bagaglio culturale ed esperenziale degli studenti ma permette loro di avere anche una maggiore consapevolezza del proprio futuro lavorativo. Si è parlato, infine, delle numerose esperienze internazionali che da anni permettono a docenti e allievi di vivere un’esperienza europea ineguagliabile e di sentirsi ogni giorno parte dell’Europa.

Alcuni allievi del liceo hanno partecipato attivamente all’incontro, hanno risposto alle domande delle famiglie e hanno presentato con entusiasmo le attività svolte negli anni (stage all’estero, certificazioni linguistiche, doppio diploma ecc.) Subito dopo si sono offerti di accompagnare le famiglie per i locali dell’istituto, mostrando le aule, il laboratorio informatico, il laboratorio scientifico ecc...

Soddisfatta la dirigente Ancora- Il liceo di Guglionesi è diventato un centro d’eccellenza e di riferimento per il territorio. Si respira un clima di serenità, collaborazione e sinergia tra docenti e studenti e nei prossimi anni faremo in modo che la nostra scuola sia ancora di più un luogo di formazione, cultura e crescita personale.

