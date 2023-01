Larga la presenza dei sindaci molisani nella capitale

MOLISE. È stata larga la presenza dei sindaci molisani oggi al Centro Congressi “La Nuvola” a Roma in occasione della presentazione del progetto “Polis”.

Sui 133 comuni sotto i 15mila abitanti coinvolti nel progetto Polis hanno partecipato all’evento 124 sindaci.

In Molise i lavori di ristrutturazione sono già stati avviati negli uffici postali di Macchiagodena e Larino.

DICHIARAZIONI DEI SINDACI

“Sono rimasto sorpreso – ha detto Marco Giampaolo, sindaco di Ripalimosani – per l'organizzazione ineccepibile che contava così taste persone. Così come credo che il progetto Polis posa davvero essere una svolta perché grazie alla presenza capillare degli sportelli sul territorio si avvicinano ai cittadini dei nostri comuni servizi strategici e indispensabili che di solito portano via molto tempo. Ne godranno anche gli uffici pubblici centrali (comuni in primis, ma anche Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, ecc.) con uno snellimento dei flussi, sempre a vantaggio dei cittadini. Il concetto di digitalizzazione è fondamentale perché noi piccoli borghi siamo puntando su questo per avvicinare le nostre comunità ai servizi. Un sistema smart come quello presentato oggi una volta in funzione puoi accrescere notevolmente il valore del nostro paese nella scelta delle nuove famiglie che sempre più spesso cercano la residenza fuori città”.

“Sono contento che il comune che amministro – ha detto Felice Ciccone, sindaco di Macchiagodena – sia stato individuato come tra i primi in Italia per sperimentare il progetto Polis. Un progetto che per i piccoli comuni ha un’importanza fondamentale perché la presenza di Poste come presidio è motivo di orgoglio e di resistenza per contrastare soprattutto nelle aree interne il fenomeno dello spopolamento. Un plauso quindi a Poste, presente in ogni piccola realtà combattendo il fuggi fuggi dei vari sportelli bancari che invece hanno abbandonato i piccoli centri”.

