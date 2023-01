Alla Misericordia di Termoli il servizio di trasporto disabili

TERMOLI. Conclusa la procedura per affidare il servizio di trasporto disabili che dalla città di Termoli devono essere accompagnati e poi riportati a casa dai centri di riabilitazione di Vasto e San Giacomo degli Schiavoni.

Dal primo gennaio, infatti, il servizio che era garantito dalle strutture della Fondazione Mileno Onlus era cessato e per questo all’inizio dello scorso mese di dicembre l’amministrazione ha avviato una indagine esplorativa per cercare chi per 18 mesi assolvesse a questa importante mansione.

Trasporto che riguarda al momento undici disabili residenti in città, che quotidianamente si recano presso i Centri di riabilitazione semi-residenziali, gestiti dalla Fondazione Alberto Mileno Onlus: “Villa del Sole di Vasto e San Francesco di Assisi a San Giacomo degli Schiavoni.

Sul piatto 39mila euro annui e 58.500 per il periodo complessivo di 18 mesi, stanziati dal Comune quale contributo economico volto a sostenere progetti sociali a persone diversamente abili.

L’unica realtà che ha aderito all’avviso pubblico è stata la Confraternita della Misericordia di Termoli, che riceverà il contributo solo a titolo di rimborso delle spese vive sostenute debitamente documentate e che non siano già finanziate da altri soggetti pubblici o privati.

Il servizio parte oggi, 31 gennaio 2023, per concludersi il 31 luglio del 2024, disciplinato da una convenzione che regolamenta i reciproci rapporti tra l’Ente e la Confraternita, con particolare riguardo alle spese rimborsabili, alle modalità di rendicontazione e alle attività di controllo e monitoraggio.