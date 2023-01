Richiesta solo metà delle postazioni del 118, sul bando Asrem punto e a capo

TERMOLI. Nulla di fatto per la gara che assegnava le postazioni del 118 in Molise, al centro di un braccio di ferro piuttosto arcigno tra le associazioni di volontariato e l’Asrem, sfociata al Tar Molise e col tentativo di mediazione della struttura commissariale.

Nei termini previsti sono state presentate soltanto 12 istanze di convenzionamento, relative a 8 delle 16 postazioni costituenti la rete territoriale 118 del Molise e, più precisamente: Campobasso (via Monte Grappa); Larino; Montenero di Bisaccia; Riccia; Santa Croce di Magliano; Termoli; Cerro al Volturno e Venafro.

Nessuna istanza di convenzionamento è pervenuta, invece per le postazioni di: Campobasso (via Toscana); Boiano; Castelmauro; Sant’Elia a Pianisi; Trivento; Agnone; Frosolone e Isernia.

Per l’Asrem, «L’esiguo numero di istanze pervenute non consente di garantire la completa ed efficiente strutturazione del servizio e che quest’ultimo non possa essere affidato limitatamente alle postazioni per le quali sono giunte le candidature, dovendosi di contro garantire l’uniformità dell’erogazione nonché delle condizioni di affidamento su tutto il territorio regionale e che, pertanto, sia necessario procedere alla revoca della procedura avviata, non potendosi disporre un affidamento parziale»; per queste ragioni sono stati revocati gli atti precedenti ed è stato pubblicato un nuovo bando, con relativo regolamento, che dalla data del 23 gennaio scorso, resta aperto nei termini di 30 giorni, per le manifestazioni d’interesse.