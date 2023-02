L'attrice Claudia Gerini madrina del Carnevale di Larino 2023

LARINO. Sarà un Carnevale davvero speciale. L'associazione Larinella ha presentato ieri nella sala Freda di Palazzo Ducale l'evento che caratterizzerà il mese di febbraio.

«Come Associazione, siamo orgogliosi ed emozionati di poter offrire a quanti verranno a Larino un doppio weekend di emozioni, divertimento ma anche di spettacoli e cultura. Emozioni di un carnevale storico che è proiettato al futuro senza dimenticare l'importanza di questo presente dove i protagonisti sono loro: i nostri maestri cartapestai, i nostri ragazzi e ragazze che hanno saputo da un'idea costruire giganti di cartapesta che davvero non hanno più nulla da invidiare a quelli che vengono realizzati nei più 'conosciuti' carnevali d'Italia.

Abbiamo, dunque, presentato l'intero programma di eventi. Lo abbiamo fatto, nella sala Freda del Palazzo Ducale, insieme a noi, Danilo Marchitto e Laura Ricci dell'Associazione Larinella c'erano il sindaco Pino Puchetti e l'assessore alla cultura Iolanda Giusti. Con noi la voce del carnevale ossia l'impareggiabile Gianluca Venditti. Dopo le parole del sindaco che ha sottolineato l'importanza della manifestazione, il riconoscimento ministeriale come carnevale storico e l'avvio dei lavori che consentirà ai nostri gruppi costruttori di avere spazi adeguati alla realizzazione delle opere, abbiamo esposto il nostro manifesto di eventi a partire da colei che sarà la madrina della manifestazione ossia l'attrice Claudia Gerini.

Si comincia sabato 18 Febbraio con la partecipazione della conduttrice Rai, attrice Adriana Volpe che di fatto darà il via all’intera manifestazione ergo alla sfilata dei giganti di cartapesta in piazza del Popolo dove poi in serata, intorno alle 22.00 è atteso il dj set di Pau dei Negrita che farà ballare fino a notte inoltrata il popolo del carnevale.

L’indomani, domenica 19 al mattino è in programma una mostra a cielo aperto dei carri allegorici con spettacoli di danza e magia. Alle 15.30 l’inizio della sfilata dei carri sarà dato da Francesco Chiofalo, personal trainer ed influencer da oltre un milione e mezzo di follower. Alle 22.00 è in programma poi il dj set di Ketty Passa. Il secondo weekend del carnevale vedrà poi giungere a Larino, il 25 il dj set di Tommy Vee e per il gran finale di domenica, l’attrice Claudia Gerini, ufficialmente madrina della manifestazione.

E poi ancora musica, sfilate, magia per grandi e piccini. E poi abbiamo anche raccontato un altro aspetto importante del carnevale larinese ossia la sinergia che si è creata con le scuole a partire dall’Omnicomprensivo Magliano fino alla collaborazione, ormai datata, con il Majorana di Termoli e quella con l’Università degli Studi del Molise che ci ha permesso di portare la bellezza del carnevale sui banchi per progetti culturali di ampio respiro fino alla creazione di un’apposita applicazione che consentirà di interagire con i gruppi costruttori divenendo nel tempo anche riferimento geoculturale per coloro che giungeranno a Larino e, non soltanto, per il carnevale.

E proprio in tal senso, l'assessore Giusti ha ricordato come nei giorni del Carnevale sarà possibile accedere all'area archeologica e a Villa Zappone, visitare il museo diocesano, la cattedrale, san Francesco e naturalmente il nostro Palazzo Ducale con il suo museo e le mostre permanenti presenti. Per accedere al percorso del carnevale è previsto il pagamento di un biglietto giornaliero di 4 euro che comprenderà la sfilata dei carri, le esibizioni musicali, gli show degli artisti, il parcheggio e la navetta gratuita.

Mentre sarà possibile, solo in prevendita, acquistare un biglietto cumulativo per i quattro giorni al costo di 5 euro presso il ‘Larinella Store' in viale Giulio Cesare, 21 dal prossimo 5 al 15 febbraio».

Galleria fotografica