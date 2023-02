Uffici e servizi, entro l'anno il Giudice di pace tornerà nell'ex pretura

TERMOLI. La giustizia tornerà al suo posto. Non è una considerazione relativa all’aspro dibattito sulla riforma che vorrebbe fare il guardasigilli Nordio in Italia, ma molto più semplicemente cosa accadrà, entro fine anno – questi dovrebbero essere i tempi – a Termoli.

Gli uffici del Giudice di pace, attualmente ubicati in uno stabile privato di via Corsica torneranno nell’ex pretura, che fino a dieci anni fa ha ospitato anche la sede distaccata del Tribunale di Larino.

Anche il Centro per l’impiego sta predisponendo il trasloco da via Corsica, per insediarsi nell’ex caserma dei Carabinieri in via Martiri della Resistenza.

Tornando al Giudice di pace, è alle battute finali, infatti, la procedura di assegnazione dei lavori per la ristrutturazione dello stabile di piazza Kennedy, che ora è sede del comando di Polizia municipale.

Tre le offerte pervenute entro il termine del 23 gennaio, che saranno esaminate dalla commissione composta dal presidente, l’ingegnere capo Gianfranco Bove, e dai componenti, i colleghi ingegneri Quintino Graziano e Silvia Maria Plescia.

L’appalto dovrebbe essere aggiudicato già entro la prossima settimana, permettendo così poi la consegna in tempi ragionevoli e l’avvio dei lavori, in vista di questo trasferimento che farà tornare la zona nevralgica come era ai tempi del Tribunale, considerando anche la vicina sede destinata a Centro per l’impiego e uffici comunali, in via Madonna delle Grazie e via Martiri della Resistenza.