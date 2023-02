Rio Vivo: le sentenze della Cassazione pongono fine anche alla lite al Tar

TERMOLI. Gli effetti delle diverse sentenze pronunciate dalla seconda sezione civile della Cassazione in materia demaniale, per la zona di Rio Vivo-Marinelle, a cascata, producono effetti anche in altre sedi giurisdizionali, come quella al Tar Molise, ad esempio, dove il Comune di Termoli aveva chiamato in causa, attraverso un ricorso Agenzia del Demanio Due, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile. L’amministrazione puntava a ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Agenzia del Demanio con riferimento all’obbligo di provvedere agli adempimenti imposti dalla normativa vigente (legge 2004); nonché per la condanna dell’Agenzia a conformarsi alla delimitazione già stabilita dal Legislatore, oltre alla nomina di un commissario ad acta che provvedesse in sostituzione dell’Amministrazione per il caso di reiterata inerzia di quest’ultima.

Il Comune di Termoli ha riassunto avanti al Tar Molise un giudizio in precedenza proposto innanzi al Tar del Lazio, con la magistratura amministrativa capitolina che aveva rimandato proprio a quella molisana. In estrema sintesi, l’Amministrazione comunale aveva lamentato la mancata attuazione concreta di una previsione di legge che, intendendo risolvere un annoso contenzioso tra lo Stato e i privati che avevano occupato dei terreni siti nel Comune di Termoli, rivendicati però dal primo come appartenenti al demanio marittimo, la stessa che è stata assunta dalla Cassazione, e cioè che la fascia demaniale marittima compresa nel territorio dei comuni di Campomarino e di Termoli e del comune di San Salvo è delimitata, con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 2004. In pratica la norma citata assicurerebbe l’esecuzione di una nuova delimitazione, con efficacia retroattiva, della fascia demaniale marittima, demandando all’Agenzia del Demanio il compito di tracciarne in concreto la linea di demarcazione sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L. n. 80/2004. Nonostante varie sollecitazioni a provvedere alla delimitazione, l’Agenzia del Demanio risulterebbe a tutt’oggi inadempiente, tanto da determinare il Comune di Termoli a proporre il giudizio avverso il suo silenzio.

La difesa del Comune di Termoli nelle more dell’udienza del 25 gennaio ha versato infine in atti il testo della recente sentenza n. 1191/2023, con la quale la Suprema Corte di Cassazione ha da ultimo accolto il ricorso per Cassazione proposto dallo stesso Comune di Termoli avverso e per la riforma della pronuncia della Corte d’Appello di Campobasso n. 232/2021, resa nell’ambito del giudizio instaurato a suo tempo dal medesimo Comune al fine di sentir dichiarare l’insussistenza dei requisiti di demanialità marittima su aree poste in una zona del suo litorale Sud denominata Rio Vivo “Contrada Marinelle” e rientrante tra quelle potenzialmente interessate dall’atto ricognitivo. La Corte di Cassazione, in particolare, ha statuito che tale norma ha comportato “una “sdemanializzazione espressa” (per l’appunto “ex lege”), la cui attuazione in via amministrativa della ridefinizione della linea di demarcazione della fascia demaniale marittima deve considerarsi avente natura meramente dichiarativa”.

All’udienza camerale del 25 gennaio il difensore del Comune di Termoli ha dichiarato allora la sopravvenuta carenza di interesse dell’Ente alla decisione del presente ricorso, valorizzando in questo senso le statuizioni contenute nella detta sentenza della Suprema Corte, la quale ha in sostanza accertato la natura della legge 205/2017 (art. 1, comma 907), e, con essa, l'efficacia retroattiva delle delimitazioni catastali esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge stessa quale criterio di delimitazione delle aree del demanio marittimo.