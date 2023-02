Finanziamenti "scolastici", oltre 515mila assegnati a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Un’altra buona notizia per Montenero di Bisaccia in tema di finanziamenti per gli immobili comunali. "Abbiamo infatti richiesto e ottenuto oltre 515mila euro per lavori da realizzare nei nostri edifici scolastici!!!- esordisce così la sindaca Contucci.

Il bando CSE 2022 (Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica), su cui abbiamo concentrato le nostre attenzioni, ha infatti previsto l’erogazione di contributi a fondo perduto per interventi di efficienza energetica e produzione di energie rinnovabili negli edifici comunali.

Ritengo quindi utile informarvi sul dettaglio di ciò che abbiamo deciso di realizzare:

SCUOLA MATERNA € 127.256,37:

• Impianto fotovoltaico con accumulo

• Sostituzione infissi

SCUOLA ELEMENTARE € 234.416,90:

• Sostituzione generatore (caldaia)

• Impianto fotovoltaico con accumulo

• Sostituzione infissi

SCUOLA MEDIA € 154.076,72:

• Impianto fotovoltaico con accumulo

• Sostituzione infissi

Credo che quella di oggi costituisca una duplice bella notizia, innanzitutto perché avremo la possibilità di migliorare la fruibilità delle nostre scuole e poi perché potremo finalmente usufruire di stanziamenti di cui avevamo oggettivamente necessità.

Un ringraziamento doveroso all’Ufficio Tecnico del nostro Comune, che in quest’ultimo periodo lavora senza sosta per attivare le procedure successive all’acquisizione dei fondi".