Il 118 resta con pochi medici, l'Asrem ne cerca 44

TERMOLI. Al netto delle questioni relative al bando rivolto alle associazioni di volontariato, il servizio di emergenza territoriale del 118 in Molise soffre di una grave e persistente carenza di personale medico presso le postazioni territoriali, ulteriormente aggravatasi a seguito della scelta effettuata da vari medici del 118 tesa a ricoprire le zone carenti di Assistenza Primaria.

A fronte di 16 postazioni territoriali, come individuate dai vigenti atti programmatori, l’Asrem dispone di un contingente di medici assolutamente insufficiente alla copertura dei turni.

Ancora in itinere la procedura mirata al conferimento di incarichi a tempo indeterminato, attivata per la copertura dei posti vacanti al fine di consentire l’organizzazione dei turni di lavoro e scongiurare l’interruzione dell’essenziale servizio, la stessa Asrem, a causa della impellente necessità di reclutare personale medico da assegnare al servizio di emergenza territoriale del 118, al fine di colmare la grave carenza di medici che lo affligge, ha pubblicato un avviso, con carattere di urgenza, per la formazione di una graduatoria di disponibilità per il conferimento di 44 incarichi a tempo determinato di emergenza sanitaria territoriale.

Nel bando, pubblicato oggi, previsti incarichi a tempo determinato per la durata di 6 mesi e comunque fino all’emanazione delle graduatorie regionale e aziendale valevoli per il 2023.

I medici interessati dovranno presentare entro 10 giorni la domanda, specificando la postazione dove intendono prestare servizio.

Possono inoltrare domanda solo i medici già iscritti all’Ordine dei medici chirurghi al momento della presentazione.

Le domande saranno graduate secondo il seguente ordine di priorità:

1. medici presenti nella graduatoria aziendale valevole per l’anno 2022; graduati secondo il punteggio risultante dalla stessa;

2. medici che abbiano acquisito il titolo di formazione in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale 2022;

3. medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale esclusivamente presso la Regione Molise.

Gli incarichi sono di norma conferiti per 38 ore settimanali e cesseranno al conferimento di incarichi a tempo indeterminato e a tempo determinato sulla base della graduatoria aziendale, stilata sulla base di quella regionale, valevole per l’anno 2023.