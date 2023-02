La sanità molisana non attrae: deserti i bandi per 25 chirurghi e 5 psichiatri

TERMOLI. Di queste ore i disagi per l’annullamento degli interventi programmati a causa della carenza di anestesisti all’ospedale San Timoteo di Termoli.

Una sanità commissariata da quasi tre lustri, con tutte le criticità legate al rientro dal deficit, non rende attrattivo per i camici bianchi venire in Molise, considerata ormai terra di frontiera.

L’ultimo esempio è quello venuto da due bandi deserti, che l’Asrem aveva pubblicato alla fine nel dicembre scorso.

L’obiettivo era reperire 25 chirurghi e 5 psichiatri, ebbene, ciascuna delle due procedure si è conclusa con zero domande pervenute, un autentico “gelo” rispetto alla possibilità offerta.

Crediamo che il vulnus risieda nella tipologia dei contratti in ballo, a tempo determinato, che vista la scarsa disponibilità di medici rispetto al fabbisogno, privilegia da parte dei professionisti dell’area medica altre scelte.