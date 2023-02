«Dica solo che il portafogli lo ha riconsegnato un napoletano»

TERMOLI. Dovremmo tutti quanti frequentare, anzi, provocare le cosiddette buone notizie. Ci gioverebbe. E noi le pubblicheremmo con estremo piacere.

Buone notizie come quella di cui ci ha reso partecipe il 60enne segretario regionale della Fpl-Uil, Antonio Buonanno, che è riuscito a riavere indietro portafogli, con documenti e soldi, intatto.

Molto particolare il biglietto da visita di chi l’ha trovato e restituito, un cittadino di origine napoletana, che altro non ha voluto far sapere, se non la sua appartenenza territoriale, come dire, sfatiamo luoghi comuni.

Proprio a lui si rivolge Bonanno, che tornando da Termoli a Campobasso, dove risiede e lavora, al magone iniziale ha sostituito sorriso e gratitudine.

Non potendo rintracciarlo personalmente, ha chiesto a noi di Termolionline di pubblicare questo episodio di alta civiltà, dove oltre al racconto, ovviamente, c’è il ringraziamento sincero per l’onestissimo partenopeo.

«Gentile Direttore, approfitto della sensibilità della vostra redazione per rendere merito al signore che nella giornata odierna ha compiuto un gesto di grande senso civico e di assoluta onestà, in un periodo in cui i bisogni delle persone sono alti e le difficoltà del vivere quotidiano sempre più pregnanti. Lunedì scorso mi sono recato, per impegni sindacali, presso la sede del Comune di Termoli.

Dopo aver ottemperato ai miei impegni nella sede civica, ho consumato un pasto in un locale del centro della città adriatica, ma al momento del pagamento, mi sono reso conto di non essere più in possesso del mio porta-banconote e porta carte di credito. Dopo un primo momento di smarrimento, mi sono recato presso la casa comunale per verificare se avessi perduto l'accessorio negli ambienti del Comune; il mio tentativo è stato vano e così ho realizzato di aver perso il porta-banconote lungo le strade cittadine.

Nella giornata odierna ho ricevuto una telefonata da un funzionario di un importante istituto di credito della citta di Termoli che mi comunicava che un signore aveva consegnato presso lo sportello dell'istituto il portafogli a me appartenente con le carte di credito e la discreta somma di denaro in esso contenute: ho chiesto alla funzionaria se l'onesto cittadino avesse lasciato il suo nominativo o un suo recapito, la stessa in maniera puntuale mi ha risposto: "Il signore non ha voluto lasciare un suo recapito, ma mi ha detto di dirle che il portafoglio lo ha riconsegnato un napoletano".

Le parole mi hanno colpito soprattutto perché mi hanno voluto trasmettere il suo pensiero che era quello di significarmi che non bisogna etichettare le persone secondo luoghi comuni, in questo caso proprio un napoletano (spesso vittima di pregiudizi) ha dimostrato un grande senso civico.

Per fortuna ci sono ancora persone a modo, che hanno vivo il senso del rispetto, del buon senso e soprattutto dell'onestà. Io attraverso, i vostri canali d'informazione, voglio personalmente dimostrare il mio senso di gratitudine e ringraziamento all'onesto sconosciuto».

