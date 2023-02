Si corre ai ripari contro il blocco degli interventi, rianimatori in trasferta al San Timoteo

TERMOLI. Blocco degli interventi programmati all’ospedale San Timoteo, in soccorso del presidio ospedaliero di viale San Francesco arriveranno a febbraio i colleghi anestesisti del Cardarelli e del Veneziale.

L’Asrem, dunque, corre ai ripari, coi rianimatori di Campobasso e Isernia chiamati a turni sporadici nel mese di febbraio all’ospedale San Timoteo di Termoli, che senza compromettere l’attività già programmata, per venire incontro all’emergenza organizzativa dettata dalla carenza degli anestesisti, si renderanno disponibili a effettuare trasferte sulla costa con turni in orario ordinario, effettuando gli spostamenti in missione, con mezzi propri e relativo rimborso delle spese di viaggio.

La disponibilità manifestata da chi già svolge un eccesso di orario nei propri ospedali, per garantire le attività essenziali, per abbattere le Liste d'Attesa e incrementare progressivamente l'attività programmata, a limitata al mese di febbraio 2023, darà la possibilità alla direzione dell’Azienda sanitaria regionale del Molise di completare le strategie, già intraprese, di reclutamento delle nuove risorse.

Una misura temporanea, non replicabile nel futuro, quindi soluzione tampone alla coperta cortissima nel reparto di Rianimazione del San Timoteo.