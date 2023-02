Plastic Free punto di partenza, il prossimo obiettivo è la Bandiera Blu

Plastic Free: l'intervista all'assessore all'Ambiente Rita Colaci

TERMOLI. Dal riconoscimento Plastic Free nazionale, dove Termoli è tra i 4 comuni più virtuosi d’Italia, all’obiettivo della Bandiera Blu, il passo non è breve, ma è quello che intende compiere l’amministrazione comunale di centrodestra, che stamani, in conferenza stampa, è stato ribadito dall’assessore all’Ambiente Rita Colaci.

L’amministrazione comunale adriatica, già dallo scorso anno, è stata riconosciuta tra i 68 comuni d’Italia che più avevano prestato attenzione all’ambiente. Quest’anno, invece, grazie ad una politica ancora più attenta, Termoli figura tra i quattro Comuni più virtuosi d’Italia.

Tre le “Tartarughe” assegnate, valutazione massima, in base ad attenti parametri quali la lotta contro gli abbandoni illeciti, sensibilizzazione del territorio, collaborazione con l’associazione Plastic Free, gestione dei rifiuti urbani e le attività virtuose svolte dall’ente.

Con questo riconoscimento l’associazione ambientalista, già dallo scorso anno, intende avvicinare le istituzioni alle tematiche ambientali.

Sono stati valutati in tutto 360 amministrazioni comunali e poi scelte le 68 più virtuose tra le quali proprio il Comune di Termoli spicca tra le prime quattro. Per meglio illustrare tutte le iniziative promosse per raggiungere tale riconoscimento, l’assessore all’Ambiente Rita Colaci ha organizzato una conferenza stampa, nella sala consiliare del Comune in via Sannitica, alla quale ha partecipato anche l’assessore all’Istruzione Silvana Ciciola, assieme alla delegazione di Plastic Free Molise, composta da Maria De Gaetano, referente regionale, con Giuseppe Fabbiano e Flavia del Cioppo. Contributi anche dal comandante della Polizia locale Pietro Cappella e dal responsabile delle guardie ecologiche Congeav Molise, Luca D’Elia.





Termoli ha ricevuto un riconoscimento molto importante. I bambini sono molto informati e anche più sensibili degli adulti.

Fabbiano ha sottolineato come si tratti del primo premio che esiste in Italia per la premiazione di comuni virtuosi nella gestione dei rifiuti e nell’applicazione delle buone norme per poter vivere in un ambiente che sia il più salubre possibile, ma è un punto di partenza e non di arrivo. «È necessario che tutti rivediamo i nostri comportamenti. Siamo arrivati ad un punto di non ritorno. I premi sono importanti ma lo sono ancor più le azioni che facciamo quotidianamente», sprone lanciato anche dalla responsabile territoriale, Flavia Del Cioppo, impegnata anche nell’educazione ambientale come insegnante. «C’è sempre bisogno di fare di più. Stiamo lavorando davvero bene nelle scuole. Chi educa un bambino educa una famiglia».

Messaggio condiviso dall’assessore Silvana Ciciola: «Abbiamo portato l’azione di Plastic Free nelle scuole e abbiamo svolto con loro dei progetti importanti. Continuiamo con questa azione per far amare il pianeta ai nostri ragazzi e per insegnarli che salvare il pianeta è fondamentale per il loro futuro. Per loro è argomento importante e stimolante. Stiamo investendo veramente tanto».

Poi, parola al comandante della Polizia locale Pietro Cappella, che ha sottolineato i numerosi interventi contro gli abbandoni dei rifiuti, con la pratica efficace delle foto trappole.

Infine, la collaborazione strettissima garantita alle Guardie ecologiche, concetto espresso dal comandante Luca D’Elia.

Oltre a Termoli, anche Montenero di Bisaccia e Isernia hanno avuto il riconoscimento nazionale.

