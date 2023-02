«Clima d'odio pericoloso contro il Governo Meloni»

ROMA. “Si continua ad alimentare, in maniera pericolosa, il clima d’odio contro il Governo Meloni. L’intero mondo politico, a prescindere dal proprio pensiero sul caso Cospito, dovrebbe avere il coraggio di intervenire a difesa del presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro, senza alimentare un continuo clima di pericolosa ostilità.

Ne va la serenità di un’intera Nazione, della tranquillità della città di Bologna, minacciata da un presunto attentato”, così il Senatore Costanzo Della Porta e l’Onorevole Elisabetta Lancellotta.

“Condanniamo il clima di terrore che arriverebbe da ambienti anarchici, confidando nella giustizia affinché i responsabili delle minacce e intimidazioni vengano individuati il prima possibile”, prosegue la delegazione parlamentare molisana di Fratelli d’Italia.

“È pur certo che, rispetto al cosiddetto 41bis, il centrodestra non arretrerà di un millimetro, perché non si può cedere alle minacce di chi si trova in quel regime carcerario per i gravi crimini commessi”, hanno concluso Lancellotta e Della Porta.