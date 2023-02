«Custodire ogni vita», al via le iniziative della Settimana per la vita 2023

Termoli, Larino Obiettivo della Consulta diocesana per la Pastorale della salute: intercettare la povertà sanitaria del territorio, ascoltare le persone e le loro storie, delineare un percorso di iniziative e progetti condivisi per migliorare la qualità della vita in ogni fase dell’esistenza con uno sguardo che parte dall’umano e dal rispetto della dignità di ogni persona.

TERMOLI. Come già emerso in sede di conferenza stampa, la Consulta diocesana per la Pastorale della Salute e tutte le Associazioni e Strutture che in essa conferiscono (Avo, Cappellania, Unitalsi, Aite, Lilt Campobasso, Movimento Per La Vita, Rsa Casa Serena. Hospice Madre Teresa di Calcutta Larino), hanno voluto, ancor più che negli anni precedenti, essere massimamente operativi nell’ambito della mission loro affidata dal vescovo Gianfranco De Luca e dal Vicario Generale e dell’Area per lo Sviluppo Umano Integrale, don Gianfranco Lalli: intercettare la Povertà Sanitaria del territorio diocesano e attivare procedure e meccanismi per verificarne l’entità e le caratteristiche, per poi gettare le basi di un percorso propositivo e progettuale di contrasto o correzione alle situazioni critiche di tale povertà.

“Tale indicazione – come evidenziato da Giovanni Fabrizio, responsabile della Consulta diocesana per la Pastorale della Salute – è stata rispettata già nel corso del precedente anno e a essa si sono ispirate le iniziative attuate o in via di attuazione quali le Convenzioni con Fondazione Banco Farmaceutico e Fondazione Rava per dell’Armadio Farmaceutico Diocesano, la presenza dell’Infermiere di Parrocchia nei punti di ascolto Caritas, la Promozione dei prossimi Corso per Umanizzazione della Cura e di Corso di Bioetica. Ma è anche emerso – ha osservato il dottor Fabrizio – che la percezione generica, occasionale o aneddotica dei bisogni non è sufficiente per poter strutturare un progetto efficace di solidarietà e di fattivo aiuto".

Pertanto, la costruzione di una rete attiva in tale senso deve partire da una conoscenza completa e approfondita che solo chi agisce, vive e lavora per le persone può fornire. Da ciò scaturiscono la motivazione e il razionale degli incontri dal titolo “Il vescovo e la diocesi ascoltano: testimonianze, bisogni e iniziative da e per il territorio” con i Ministri della Comunione (mercoledì 8 febbraio) e con gli Operatori Sanitari (venerdì 10 febbraio), che a diverso titolo e con diversa funzione intercettano, si confrontano e interagiscono quotidianamente con i bisogni sanitari delle persone, e con cui si può pensare a una progettazione comune.

A questi momenti centrali si aggiungono i due momenti di preghiera con cui si apre e si chiude la Settimana per la vita 2023: la Giornate per la Vita di domenica 5 febbraio e la XXXI° Giornata Mondiale del Malato di sabato 11 febbraio che sarà impreziosita dalla divulgazione della toccante e illuminante Lettera di Papa Francesco “Abbi cura di lui”.

Altro evento speciale della settimana è la presentazione del volume sulla Catechesi di papa Francesco sulla vecchiaia “L’Anello di congiunzione” a cura di Benito Giorgetta che si terrà lunedì 6 febbraio alle 18 presso il cinema Oddo e che vedrà la partecipazione del vaticanista Domenico Agasso.

Si completa in maniera perfetta l’ampio spettro di eventi organizzati per la diffusione di messaggi di solidarietà ai Giovanissimi con la premiazione concorso “Dai colore alla vita” di giovedì 10 febbraio rivolto alle Scuole e ai Corsi di Catechismo che ha visto la entusiastica partecipazione di oltre 30 classi.

Inoltre si ricordano la Giornata di raccolta del farmaco per il Banco Farmaceutico nazionale, che si terrà dal 7 al 13 febbraio con la partecipazione di 6 Farmacie del Basso Molise, per lo spirito di solidarietà che la anima e per l’attiva partecipazione dei Volontari delle suddette Associazioni oltre che di Iktus e delle Parrocchie S. Maria degli Angeli di Termoli e S. Paolo di Montenero.

Venerdì 3 febbraio 2023, alle ore 16, presso la Cappella dell’Ospedale San Timoteo di Termoli si è tenuta un’Ora di Preghiera per i curanti “Invece un Samaritano", a cura delle associazioni Avo e Cappellania di Termoli in simultanea con tutte le Cappellanie Ospedaliere Italiane, trasmessa a cura dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute su YouTube.

PROGRAMMA

DOMENICA 5 FEBBRAIO – 45° GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA

“UNA PRIMULA PER LA VITA” Raccolta fondi nelle Parrocchie Diocesi Termoli-Larino

a cura del Movimento per la Vita

S. MESSA e OMELIA DEDICATA – Chiesa San Timoteo Termoli – ore 11

LUNEDÌ 6 FEBBRAIO – PRESENTAZIONE DEL VOLUME “L’ANELLO DI CONGIUNZIONE”

Catechesi di papa Francesco sulla vecchiaia nella Giornata mondiale dei

nonni e degli anziani a cura di Benito Giorgetta.

Con la partecipazione di Domenico Agasso, Vaticanista – Cinema Oddo ore 18

7-13 FEBBRAIO – GIORNATA DI RACCOLTA DEL FARMACO – BANCO FARMACEUTICO NAZIONALE

per la Caritas Diocesana, Parrocchie e Ass. Iktus, S. Maria degli Angeli e S. Paolo Montenero

presso le Farmacie: Cappella Via Maratona, Le Diomedee e Del Molinello di Termoli,

Berchicci di Guglionesi e Morrone di Montenero;

MERCOLEDì 8 FEBBRAIO – INCONTRO CON I MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE

“IL VESCOVO E LA DIOCESI ASCOLTANO: TESTIMONIANZE, BISOGNI E INIZIATIVE DA E PER IL TERRITORIO" a cura della Pastorale Salute Diocesana – Cinema S. Antonio ore 16

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO – PREMIAZIONE DEL CONCORSO “DAI COLORE ALLA VITA!”

rivolto alle Scuole e ai Corsi di Catechismo, presenziata dal Vescovo S.E. Gianfranco De Luca, a cura della Pastorale della Salute Diocesana – Cinema S. Antonio ore 10 – 12

VENERDÌ 10 FEBBRAIO – INCONTRO CON PERSONALE SANITARIO DEL BASSO MOLISE

“IL VESCOVO E LA DIOCESI ASCOLTANO: TESTIMONIANZE, BISOGNI E INIZIATIVE DA E PER IL TERRITORIO a cura della Pastorale Salute Diocesana – Cinema S. Antonio ore 17

SABATO 11 FEBBRAIO – XXXI GIORNATA MONDIALE DEL MALATO:

MESSA DEL MALATO officiata dal vescovo Gianfranco De Luca, a cura dell’Unitalsi – Chiesa San Francesco ore 18.